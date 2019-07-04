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Darbeciler polislerle erleri çatıştırmaya çalışmış

Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe davasında tanık sıfatıyla ifade veren er Emre Ç, darbeci bir yarbayın, nöbeti esnasında yanına gelerek, "Birazdan polisler buraya gelecek. Biz karşılık verirsek sen de devamını getir" dediğini kaydetti

04 Temmuz 2019 Perşembe 15:37
Darbeciler polislerle erleri çatıştırmaya çalışmış

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlerle ilgili 142 sanığın yargılandığı davada tanıklar dinlendi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, tanık sıfatıyla dinlenen er Emre Ç, 15 Temmuz akşamı alay içtiması yapıldığını, içtimada bir albayın darbe yapıldığını ve emir komutanın kendisinde olduğunu söylediğini bildirdi.

İçtimadan sonra Özbek garajı denilen yerde bekletildiklerini ifade eden Emre Ç, bir süre sonra helikopterlerden Genelkurmay çevresine ateş açıldığını, cephanelik bölgesinden de kapının kırılmaya çalışıldığını duyduğunu anlattı.

Emre Ç, olay gününde planlanmış bir nöbetinin olmadığını ancak gece saatlerinde kendisinin de nöbet tuttuğunu, darbeci bir yarbayın nöbet esnasında yanına gelerek, "Birazdan polisler buraya gelecek. Biz karşılık verirsek sen de devamını getir." dediğini kaydetti.

Nöbetinin ilerleyen saatlerinde nöbet kulübelerine su dağıtmaya gelen erlerden birinin uyarısıyla koğuşuna döndüğünü aktaran Emre Ç, "Su dağıtmaya gelen er F.F. bana yaklaşarak, 'Bölük komutanının emri, nöbet kulübesini boşalt. Birazdan buraya polisler gelirse, (darbeciler) bizi polisle çatıştıracaklar.' dedi. Ben de zaten bölük komutanımızın emriyle hareket etmeyi planlamıştım. Uzun süredir nöbet tuttuğumu, revire gitmek istediğimi söyleyerek koğuşlar bölgesine gittim." ifadesini kullandı.

Tanık Emre Ç, darbe girişiminin bastırılmasından sonra polislere ateş etmesi yönünde kendisine telkinde bulunan yarbayı teşhis ederek, gözaltına alınmasını sağladığını beyan etti.

- Darbeciler erlerin silahlarını toplamış

Tanık er Erhan G. ise 15 Temmuz akşamı Kara Kuvvetleri Komutanlığında kışla nöbetçisi olduğunu, nöbetin sonlarına doğru F-16'ların uçuş yapmaya başladığını ifade etti.

Nöbet görevini devrettikten sonra bölük binasına giderken darbeciler tarafından silahlarının alındığını ve içtima bölgesine götürüldüklerini anlatan Erhan G, bölük komutanı Ümit Ağaçlı tarafından, tanımadıkları rütbelilerin emirlerine uymamaları yönünde talimat verildiğini, sabah saatlerinde de kışla emniyetinin sağlandığını dile getirdi.

Davanın görülmesine devam ediliyor.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 15:37
  1. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. darbe girişimi
  3. FETÖ
  4. Kara Kuvvetleri Komutanlığı

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