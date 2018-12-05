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Darbeciler kendilerinden olmayanları Akıncı'ya almamış

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada tanık sıfatıyla ifade veren Ömer Y, üsse girmek istediğinde "Operasyon var" denilerek içeri alınmadığını anlattı

05 Aralık 2018 Çarşamba 15:25
Darbeciler kendilerinden olmayanları Akıncı'ya almamış

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Tanık sıfatıyla ifade veren Ömer Y, darbe girişimi sırasında Akıncı Üssünde görev yaptığını, bir gece önce nöbetçi olduğu için 15 Temmuz günü izinli olduğunu aktardı.

Olay akşamı, aralarında davanın bazı sanıklarının da olduğu kişilerle halı sahada maç yaptıklarını anlatan Ömer Y, maç sırasında darbe girişiminden haberdar olduğunu, bunun üzerine maçı bitirerek, lojmanına geçtiğini söyledi.

Bunun üzerine yıllık izinde olan komutanını aradığını dile getiren Ömer Y, verilen emir doğrultusunda evinde beklemeye başladığını belirtti.

Bir ara üsse girmek istediğini ifade eden Ömer Y, "Operasyon var" denilerek içeri alınmadığını kaydetti.

Ömer Y'nin dinlenilmesinin ardından, diğer tanıkların hazır edilemediği gerekçesiyle duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 15:25
  1. Akıncı Üssü
  2. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi
  3. darbe girişimi
  4. FETÖ

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