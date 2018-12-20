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Darbeciler, jandarmanın özel telsizlerini kullanmış

FETÖ'nün darbe girişiminde Jandarma Genel Komutanlığı Karargahındaki eylemlere ilişkin davada tanık olarak dinlenen astsubay B.M, Kastamonu Jandarma Bölge Komutanlığına gönderilmek üzere hazırlanan 190 JEMUS telsizin, Ankara'daki diğer birliklerdeki darbecilerce kullanıldığı bilgisini verdi

20 Aralık 2018 Perşembe 16:57
Darbeciler, jandarmanın özel telsizlerini kullanmış

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahındaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, B.M. tanık olarak dinlendi.

Tanık B.M, olay tarihinde astsubay rütbesiyle Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'nda görev yaptığını belirtti.

Darbe girişiminden iki gün önce Kastamonu Jandarma Bölge Komutanlığına teslim edilecek 190 Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi (JEMUS) telsizlerine harita yüklemek için ASELSAN'a götürdüğünü belirten B.M, buradaki işlemin ardından telsizleri karargahtaki yetkiliye teslim ettiğini söyledi.

Tanık B.M, jandarma birlikleri için özel geliştirilen bu telsizlerin her türlü iklim ve arazi koşullarında merkeze konum bilgisi gönderebildiğini belirtti.

Darbe girişiminden sonra Ankara Jandarma Bölge Komutanlığından gelen raporda Kastamonu'ya gönderilecek telsizlerin 15 Temmuz akşamı jandarma dışındaki birliklerde de kullanıldığının bilgisinin yer aldığını aktaran B.M, şöyle devam etti:

"Telsizleri darbe girişiminde kullanmışlar. Kastamonu'ya istenilen sürede ve bu sayıda telsizin temin edilmesi biraz hızlı gelişti. JEMUS telsizleri, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Beytepe Okullar Komutanlığı, 28. Mekanize Piyade Tugayı Komutanlığı ile Çankırı'daki birliklerden çıktı. Bunun bilgisi, ilgili birimlerden temin edilebilir."

Duruşmaya, 24 Aralık Pazartesi devam edilecek.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 16:57
  1. 15 Temmuz
  2. darbe girişimi
  3. FETÖ
  4. Fetullahçı Terör Örgütü
  5. Jandarma Genel Komutanlığı

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