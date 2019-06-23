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Darbe girişiminde Genelkurmay Başkanı öldürüldü

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da yerel hükümete karşı başlayan ayaklanmadan birkaç saat sonra, Genelkurmay Başkanı Mekonnen korumaları tarafından öldürüldü.

23 Haziran 2019 Pazar 12:28
Darbe girişiminde Genelkurmay Başkanı öldürüldü

Etiyopya'da dün Amhara eyaletinde yerel hükümete karşı yapılan darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanı Seare Mekonnen ve Amhara eyaleti Başkanı Ambachew Mekonnen'in öldürüldüğü bildirildi.

Korumaları tarafından öldürüldü

Başbakanlık Basın Ofisi Sekreteri Nigasu Tilahun, yaptığı açıklamada, darbe girişimden birkaç saat sonra Genelkurmay Başkanı Seare Mekonnen'in başkent Addias Ababa'daki evinde korumaları tarafından öldürüldüğünü belirtti.

Darbe girişimi sırasında Amhara eyaleti Başkanı Ambachew Mekonnen ve bazı yakın çalışanlarının darbeciler tarafından öldürüldüğünü ifade eden Tilahun, darbenin bastırıldığını yineledi.

Darbe girişimi ve suikastın ülkede iç savaş başlatmayı amaçladığını dile getiren Tilahun, çok sayıda darbecinin gözaltına alındığını belirtti.

Tilahun, "Gelen ilk bilgiler, darbe girişiminin eyaletin güvenlik şefi olan Asaminew Tsige ve destekçileri tarafından yapıldığına yönelik." dedi.

Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti’nin idari yapısı, etnik kökenlere göre şekillendirilmiş 9 farklı eyaletten ve ayrıca Addis Ababa ve Dire Dawa gibi iki farklı özel şehir yönetiminden oluşuyor.

Öte yandan, dünkü darbe girişiminin, geçen yıl Başbakan Abiy Ahmed'e suikast girişiminde bulunulduğu tarihe denk gelmesi dikkati çekti.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 12:28
  1. etiyopya
  2. DÜNYA Haberleri
  3. Seare Mekonnen

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  • MilletMillet53 dk önce
    DÜNYANIN EN TERÖRİST ÜLKELERİ ABD İSRAİL VE İNGİLTERE ARTIK İSTEMEDİKLERİ ADAMLARI YÖNETİMLERİ O ÜLKELERDEKİ MANKURT KÖPEKLERİ İLE YAPIYOR BENCE MUTLAKA BU ÜÇLÜ EŞKİYA ÇETESİNİN PARMAĞI VAR EY İP CAMBAZLARI EY SADETSİZ DİNDARLARUYANIN UYANIN DA BU MİLLETİN ADAMINA REİSE SAHİP ÇIKIN

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