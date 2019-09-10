Trump'tan darbeci Sisi'ye 1.3 milyar dolarlık askeri yardım

ABD Dışişleri Bakanlığı, Mısır'a 1.3 milyar dolarlık askeri yardım gönderilmesini onayladı.

Al Monitor'ün haberine göre Kongre'ye gönderilen bir notta söz konusu yardımın “ABD'nin ulusal güvenlik çıkarları için önemli” olduğuna vurgu yapıldı.

Bu miktarda bir yardımın onaylanması için gerekli insan hakları koşullarının sağlanması gerekiyorsa da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bu koşulları görmezden geldi. Mısır'daki mevcut özgürlük kısıtlamaları ABD ile olan ilişkileri etkilemiyor.

ABD, Mısır'ın İsrail ile olan yakın ilişkisi sebebiyle ülkeye yaptığı askeri yardımları kesmek istemiyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Mısır'ın sicilindeki gördüğü tek iyileşme ise 'Kuzey Kore.'

Çarşamba günü yayınlanan BM Uzmanlar Paneli raporu, Kuzey Kore'nin çift kullanımlı füze teknolojisi için bir tedarik zinciri oluşturmak üzere İran'a, Suriye'ye ve Mısır'a teknisyen gönderdiğini tespit etti.

Sina, Libya, Sudan

ABD'nin gönderdiği yardımların bu noktalarda kullanılacağı belirtilirken, akıllara Mısır'ın aldığı pozisyonlar geldi. Mısır, BAE ile birlikte Libya'da Halife Hafter'i, Sudan'da ise askeri darbe yapanları destekliyor. Kahire yönetimi, Sina çölünde ise uzun zamandır IŞİD ile mücadele verdiğini belirtiyor. Fakat son zamanlarda çöldeki bedevileri hedef aldığı belirtiliyor.