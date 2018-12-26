Darbeci Sisi'nin 'şirin' gözükme çabası! Bisiklete bindi

Mısır’ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi, katıldığı bir televizyon programında, kilolu vatandaşlarına kızarak zayıflama çağrısı yapmıştı. Darbeci Sisi, şirin gözükmek için obeziteye karşı savaş ilan ettiğini söyleyerek bisiklete bindi.

Darbeci’nin "Şirin" gözükme çabası

Mısır’da yaptığı kanlı darbe ile meşru hükümeti deviren ve binlerce insanı acımasızca katleden eli kanlı Sisi, obezite ile mücadele ettiğini ileri sürerek Ulusal Askeri Akademi'ye gün ağarmadan bisikletle gitti.

Siyah bir eşofman, koyu renkli bir üst ve beyzbol şapkası giyen Sisi, akademi öğrencilerine formda olabilmek için temel derslerini gözardı etmemeleri uyarısında bulundu. (Reuters)