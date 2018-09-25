Yine bir darbeci Sisi ezikliği!

ABD Başkanı Donald Trump, BM 73. Genel Kurul Görüşmeleri nedeniyle New York'ta bazı ülkelerin cumhurbaşkanı ve devlet başkanlarıyla bir araya geldi. Bunlardan biri de Mısır'ın darbeyle yönetime gelen Cumhurbaşkanı Abdül Fettah El Sisi oldu.



SİSİ SAYGI DA YİNE KUSUR ETMEDİ

Daha önceki görüşmelerinde ABD Başkanı Trump'ın karşısında korkarak el pençe durmasıyla dikkat çeken darbeci Sisi, bu sefer de farklı bir tavır sergilemedi. Sisi, Trump'ın karşısında ellerini birleştirerek adeta Trump'a saygı duruşu gerçekleştirdi.