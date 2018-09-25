Yine bir darbeci Sisi ezikliği!
ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta Mısır'ın darbeci cumhurbaşkanı Abdül Fettah Sisi ile görüştü. Sisi'nin Trump karşısında el pençe durması dikkat çekti.25 Eylül 2018 Salı 10:37
ABD Başkanı Donald Trump, BM 73. Genel Kurul Görüşmeleri nedeniyle New York'ta bazı ülkelerin cumhurbaşkanı ve devlet başkanlarıyla bir araya geldi. Bunlardan biri de Mısır'ın darbeyle yönetime gelen Cumhurbaşkanı Abdül Fettah El Sisi oldu.
SİSİ SAYGI DA YİNE KUSUR ETMEDİ
Daha önceki görüşmelerinde ABD Başkanı Trump'ın karşısında korkarak el pençe durmasıyla dikkat çeken darbeci Sisi, bu sefer de farklı bir tavır sergilemedi. Sisi, Trump'ın karşısında ellerini birleştirerek adeta Trump'a saygı duruşu gerçekleştirdi.
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