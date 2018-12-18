0553 313 94 23

İslam karşıtı Kurz'a söz verdi! Darbeci Sisi'nin derdi Avrupa'nın rahatlığı

Aşırı sağcı Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, darbeci Sisi ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu belirterek, kendisine verdiği sözleri hatırlattı.

18 Aralık 2018 Salı 08:47
İslam karşıtı Kurz'a söz verdi! Darbeci Sisi'nin derdi Avrupa'nın rahatlığı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile görüştü.

"İyi ilişkilerimiz var"

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Kurz, Mısır'ın Afrika ve Ortadoğu'da Avusturya'nın en önemli ticaret ortağı olduğuna dikkati çekerek, iki ülke arasında iyi ilişkiler olduğunu söyledi.

Kurz, Sisi ile bu yıl 4 kez görüştüklerini belirterek, düzensiz göçle mücadele konusunda da Mısır'a iş birliği nedeniyle teşekkür etti.

Mısır'ın göçmen garantisi

Mısır ve AB arasında düzensiz göçün durdurulması yönünde çok olumlu görüşmeler yapıldığını kaydeden Kurz, "Şu an Mısır, bu ülkenden hiç kimsenin düzensiz olarak Avrupa'ya geçişine müsaade edilmeyeceğini garanti ediyor." diye konuştu.

Sisi'nin derdi: Avrupa'da düzensiz göç

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi de Akdeniz bölgesinde güvenlik ve istikrarın önemine işaret ederek, Avrupa'da güven ve istikrarın sağlanmasında düzensiz göç konusunun öne çıktığını kaydetti.

Düzensiz göçün güvenlik ve istikrar alanında çeşitli etkilerinin olduğunu savunan Sisi, Mısır'da yaklaşık 5 milyon göçmenin yaşadığını kaydetti.

Kurz'a teşekkür etti

"Mısır kıyılarında, özellikle ülkenin Kuzey kıyılarında alınan önlemler sayesinde, göçmen taşıyan hiçbir bot, Mısır kıyılarından (Akdeniz'e) açılmadı." ifadelerini kullanan Sisi, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması için atılan adımlardan ötürü Avusturya Başbakanı Kurz'a teşekkür etti.

Viyana'da gerçekleştirilen "Avrupa-Afrika İş birliği Forumu'nun" ardından 2019 Şubat'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de AB ve Arap ülkeleri arasında düzensiz göçü konu edinecek ikinci bir toplantı düzenlenecek.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 08:47
  1. mısır
  2. sisi
  3. Abdulfettah es-Sisi

YORUM YAZ

  • bu dünyada misafirsinizbu dünyada misafirsiniz55 dk önce
    namertler gavurlar birbirini ağırlar

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Kocaeli merkezli FETÖ/PDY soruşturması
  1. Kocaeli merkezli FETÖ/PDY soruşturması
  2. YPG'yi korku sardı! Tünellerle yer..
  3. İsrail güçleri 24 Filistinliyi..
  4. Eski HDP Iğdır milletvekili Kıznaz..
  5. FETÖ şüphelisi eski öğretmen çift..
  6. Eski CHP'liye FETÖ soruşturması!..
  7. "Beşir'in Şam ziyaretinin hedefi Arap..
  8. Finansal piyasalarda 2018 böyle geçti..
  9. Finansal piyasalarda 2018 böyle geçti..
  10. Rusya, Kırım Yarımadasına konuşlanıyor
  11. Galatasaray HDİ Sigorta Rusya yolcusu
  12. FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası
  13. Enerjide 2018 böyle geçti (1)
  14. Enerjide 2018 böyle geçti (2)
  15. Ekonomide 2018 böyle geçti (3)
  16. Ekonomide 2018 böyle geçti (2)
  17. Ekonomide 2018 böyle geçti (1)
  18. Mevlana Celalettin Rumi sözleri
  19. Suriyeli Şeyma, ABD'deki ırkçı saldırı..
  20. Medipol Sağlık Grubu "Altın Marka"da..
Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
"ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
"ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı
CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı
Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
17-25 Aralık darbe girişiminin bilinmeyen detayları: Emniyette 15 gün nöbet tuttuk
17-25 Aralık darbe girişiminin bilinmeyen detayları: Emniyette 15 gün nöbet tuttuk

Günün Karikatürü

18 Aralık 2018
Netanyahu açık açık söyledi: Ajanlarımız aralıklarla o ülkeye gidiyor
Netanyahu açık açık söyledi: Ajanlarımız aralıklarla o ülkeye gidiyor
Katar imzayı attı! 500 milyon dolar verecek
Katar imzayı attı! 500 milyon dolar verecek