Darbeci Sisi ile Mike Pence eski dost çıktı! İşte ihanetin fotoğrafı

Mısır'da seçimle iş başına gelen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi darbeyle devirerek ülkede yönetimi ele alan darbeci general Abdülfettah es-Sisi'nin, ABD'nin köpeği olduğu bir kez daha kanıtlandı.

Ülkesine ihanet eden vatansız Sisi'nin, Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yönelik gerçekleştirdiği alçak darbenin ABD destekli olduğu tüm dünyada kabul edilirken, ortaya çıkan bir fotoğraf bu gerçeği bir kez daha doğruladı.

YILLAR ÖNCE MİKE PENCE İLE ABD'DE GÖRÜŞMÜŞLER

Ülkesinin seçilmiş cumhurbaşkanına ABD ile işbirliği içerisinde darbe yapan evanjelist köpeği Sisi, 1994 yılında şimdiki ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile bir görüşme gerçekleştirmiş.

Sisi ile Pence'in ABD'nin Indiana eyaletinde gerçekleştirdiği görüşmede çekilen fotoğraf, Mısır'daki darbenin arkasında kimler olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.