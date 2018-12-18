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İslam karşıtı Kurz'a söz verdi! Darbeci Sisi'nin derdi Avrupa'nın rahatlığı

Aşırı sağcı Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, darbeci Sisi ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu belirterek, kendisine verdiği sözleri hatırlattı.

18 Aralık 2018 Salı 08:47
İslam karşıtı Kurz'a söz verdi! Darbeci Sisi'nin derdi Avrupa'nın rahatlığı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile görüştü.

"İyi ilişkilerimiz var"

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Kurz, Mısır'ın Afrika ve Ortadoğu'da Avusturya'nın en önemli ticaret ortağı olduğuna dikkati çekerek, iki ülke arasında iyi ilişkiler olduğunu söyledi.

Kurz, Sisi ile bu yıl 4 kez görüştüklerini belirterek, düzensiz göçle mücadele konusunda da Mısır'a iş birliği nedeniyle teşekkür etti.

Mısır'ın göçmen garantisi

Mısır ve AB arasında düzensiz göçün durdurulması yönünde çok olumlu görüşmeler yapıldığını kaydeden Kurz, "Şu an Mısır, bu ülkenden hiç kimsenin düzensiz olarak Avrupa'ya geçişine müsaade edilmeyeceğini garanti ediyor." diye konuştu.

Sisi'nin derdi: Avrupa'da düzensiz göç

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi de Akdeniz bölgesinde güvenlik ve istikrarın önemine işaret ederek, Avrupa'da güven ve istikrarın sağlanmasında düzensiz göç konusunun öne çıktığını kaydetti.

Düzensiz göçün güvenlik ve istikrar alanında çeşitli etkilerinin olduğunu savunan Sisi, Mısır'da yaklaşık 5 milyon göçmenin yaşadığını kaydetti.

Kurz'a teşekkür etti

"Mısır kıyılarında, özellikle ülkenin Kuzey kıyılarında alınan önlemler sayesinde, göçmen taşıyan hiçbir bot, Mısır kıyılarından (Akdeniz'e) açılmadı." ifadelerini kullanan Sisi, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması için atılan adımlardan ötürü Avusturya Başbakanı Kurz'a teşekkür etti.

Viyana'da gerçekleştirilen "Avrupa-Afrika İş birliği Forumu'nun" ardından 2019 Şubat'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de AB ve Arap ülkeleri arasında düzensiz göçü konu edinecek ikinci bir toplantı düzenlenecek.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 08:47
  1. mısır
  2. sisi
  3. Abdulfettah es-Sisi

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