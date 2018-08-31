Darbeci Sisi Bahreyn'de öttü

Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Bahreyn Kralı Hamed bin İsa, İran'ın Arap ülkelerinin içişlerine müdahalesine karşı birlikte hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Çin ve Özbekistan'ı da kapsayan Asya turu kapsamında Bahreyn'e gelen Sisi, başkent Manama'da Kral Bin İsa ile görüştü.

HEDEFE İRAN'I KOYDU

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sisi ve Bin İsa gerçekleştirdikleri görüşmede, İran'ın müdahaleleriyle mücadele etmek ve Hürmüz ile Babu'l Mendeb boğazlarında deniz ulaşımının güvenli bir şekilde yapılabilmesi için Arap dünyasının birlikte hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

Cuntacı Sisi görüşmede, Körfez ülkelerinin güvenlik ve istikrarının bozulmasına müsaade etmeyeceklerini, Körfez'in güvenliğinin Mısır'ın güvenliğinin bir parçası olduğunu kaydetti.

Bahreyn haber ajansı BNA'nın haberinde ise Kral Bin İsa'nın görüşmede, Arap ülkeleri arasında iş birliğinin artırılmasının önemine dikkati çektiği bilgisi verildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, 25 Temmuz'da Kızıldeniz'de Suudi Arabistan Ulusal Nakliye Şirketi'ne ait her biri iki milyon varil ham petrol taşıyan iki geminin Husiler tarafından hedef alındığını açıklamış ve Babu'l Mendeb Boğazı'ndan petrol nakliyatını geçici olarak durdurmuştu.

Tahran yönetimi ise ABD'nin yaptırımları doğrultusunda petrol ihracatı yapmasına izin verilmemesi durumunda Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidinde bulunmuştu.