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Darbeci Sisi alay konusu oldu: Suudi Arabistan'ı plastik füze ile..

Darbeci Sisi'nin Suudi Arabistan'a atılan balistik füzelere plastik füze demesi Arap sosyal medya kullanıcıları arasında alay konusu oldu.

16 Nisan 2018 Pazartesi 00:24

Arap liderler ve heyet başkanları, 29. Arap Birliği Zirvesi’ne katılmak üzere Suudi Arabistan'ın doğu şehri Zahran’da toplandı. Toplantıya ise Mısır'ın darbeci cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin sözleri damga vurdu.

Zahran'da yaptığı konuşmada Suudi Arabistan'a atılan balistik füzeleri kınamak isteyen Mısır'ın darbeci cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin yaptığı konuşma "Mısır, Suudi Arabistan topraklarının Yemen unsurlarınca plastik füzelerle vurulmasını kabul etmeyecektir." ifadelerini kullandı.

"Balistik füze" yerine "plastik füze" ifadeleri Arap sosyal medya kullanıcıları tarafından alay konusu oldu. Arap kullanıcılar "Plastik füze kabul edilemez ama balistik füze ile vurmak serbest mi?" diye sordu.

Nurullah Alpay / yeniakit.com.tr

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 00:24
  1. Balistik füze
  2. plastik füze
  3. Suudi Arabistan
  4. Abdulfettah es-Sisi
  5. 29. Arap Birliği Zirvesi
  6. Nurullah Alpay haberleri

YORUM YAZ

  • feritferit9 sa önce
    kendi plastik başkanda ondan
  • haydahayda9 sa önce
    bu iti mısırın başına getiren ingiliz köpekleridir buda böyle bilinsin...
  • haydahayda9 sa önce
    bu iti mısırın başına getiren ingiliz köpekleridir buda böyle bilinsin...
  • H. KaramanH. Karaman10 sa önce
    Habere yapana ve verene sormak gerek: toplantıda neler konuşuldu, ne gibi kararlar alındı, bize etkisi nedir? Gazetecilik yapmanızı bekleyenler var.
  • Tahtadan GeneralTahtadan General17 sa önce
    Generallik eğitimini plastikten füze ve tahtadan kılıçla yapıyorlar ki zaten Mısr' da!
  • abdoabdo17 sa önce
    yahudi israelin adamı yahudi sisi. işte bilgisi balistik oldu plastik. yok karton deseydi bari
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