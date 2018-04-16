Darbeci Sisi alay konusu oldu: Suudi Arabistan'ı plastik füze ile..

Arap liderler ve heyet başkanları, 29. Arap Birliği Zirvesi’ne katılmak üzere Suudi Arabistan'ın doğu şehri Zahran’da toplandı. Toplantıya ise Mısır'ın darbeci cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin sözleri damga vurdu.

Zahran'da yaptığı konuşmada Suudi Arabistan'a atılan balistik füzeleri kınamak isteyen Mısır'ın darbeci cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin yaptığı konuşma "Mısır, Suudi Arabistan topraklarının Yemen unsurlarınca plastik füzelerle vurulmasını kabul etmeyecektir." ifadelerini kullandı.

"Balistik füze" yerine "plastik füze" ifadeleri Arap sosyal medya kullanıcıları tarafından alay konusu oldu. Arap kullanıcılar "Plastik füze kabul edilemez ama balistik füze ile vurmak serbest mi?" diye sordu.

Nurullah Alpay / yeniakit.com.tr

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