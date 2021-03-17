  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Darbeci Mısır rejimi, devrimin sembol isminin kız kardeşini skandal ceza!
Dünya

Darbeci Mısır rejimi, devrimin sembol isminin kız kardeşini skandal ceza!

Mısır'da 25 Ocak 2011 Devrimi'nin sembol isimlerinden tutuklu muhalif aktivist ve blog yazarı Ala Abdulfettah'ın kız kardeşi Sena Seyf'e, "yalan haber yayma" iddiasıyla 18 ay hapis cezası verildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 23:36:00 -
Darbeci Mısır rejimi, devrimin sembol isminin kız kardeşini skandal ceza!

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, Sena Seyf, "yalan haber yayma" iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulundu.

Bu kapsamda, Güney Kahire Ceza Mahkemesi, Seyf'e 18 ay hapis cezası verdi.

Kız kardeşi Muna Seyf, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, mahkemenin aldığı kararı doğruladı ancak suçlamaların asılsız olduğunu belirtti.

Mahkeme kararının temyiz yolunun açık olduğu ifade ediliyor.

Muna Seyf, 23 Haziran 2020'de kız kardeşi Sena'nın kaçırıldığını duyurmuştu.

Mısır Başsavcılığı, söz konusu açıklamadan bir gün sonra 24 Haziran 2020'de, "kendi sosyal medya hesabını, yalan haberler yaymak ve yurt dışında bulunan kişilerin planlarını uygulamak için kamuoyunu harekete geçirmek için" kullanma suçlamasıyla Sena Seyf hakkında 15 gün tutukluluk kararı çıkarmıştı.

Mısır'daki 25 Ocak Devrimi'nin sembol isimlerinden muhalif aktivist ve blog yazarı Ala Abdulfettah da 5 yıl hapis cezasının dolmasının ardından 5 yıl adli kontrol şartıyla Mart 2019'da tahliye edilmişti.

Savcılık, 30 Eylül 2019'da Ala Abdulfettah ve avukatlarından Muhammed el-Bakir hakkında "yalan haber yaymak ve örgüt üyesi olmak" suçlamasıyla yeniden tutuklama kararı çıkarmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Masumlar Apartmanı, Gönül Dağı ve Teşkilat'ın yayınlandığı TRT1'de flaş gelişme! O dizinin final tarihi belli oldu
Medya

Masumlar Apartmanı, Gönül Dağı ve Teşkilat'ın yayınlandığı TRT1'de flaş gelişme! O dizinin final tarihi belli oldu

Son dönemde reytingleri altüst eden yapımlara ev sahipliği yapan TRT1'de önemli bir gelişme yaşanıyor. Masumlar Apartmanı, Uyanış Büyük Selç..
'SOM' füzesine entegre edilecek! İmzalar atıldı
Teknoloji

'SOM' füzesine entegre edilecek! İmzalar atıldı

ROKETSAN ve Meteksan arasında "SOM" seyir füzelerini daha da güçlü kılacak Radar Altimetrelerin entegrasyonu için sözleşme imzalandı. Yüzde ..
Devlete kafa tutmaya kalktı... HDPKK'lı Fatma Kurtulan'dan skandal
Siyaset

Devlete kafa tutmaya kalktı... HDPKK'lı Fatma Kurtulan'dan skandal "Afrin" savunması

Terör örgütü PKK'nın siyası uzantısı HDP'nin Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" ve "suçu ve su..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay