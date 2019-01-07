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Darbeci hainler tarafından alıkonulan binbaşı o anları anlattı: 'Uzun adamı alacağız' dediklerini duydum

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı karargahında darbeciler tarafından alıkonulan Binbaşı Erinç Kısa, darbe girişimine ilişkin davanın duruşmasında söz alarak, hainlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kastederek, 'Uzun adamı alacağız.' gibi sözler söylediğini belirtti.

07 Ocak 2019 Pazartesi 21:08
Darbeci hainler tarafından alıkonulan binbaşı o anları anlattı: 'Uzun adamı alacağız' dediklerini duydum

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, darbeciler tarafında alıkonulan Binbaşı Erinç Kısa, müşteki sıfatıyla yaşadıklarını anlattı.

Olay günü Jandarma Genel Komutanlığı karargahında nöbetçi subay olduğunu belirten Kısa, odasında bulunduğu sırada içeri giren sanık İlker Çiçek'in sıkıyönetim ilan edildiğini söylediğini aktardı.

Kısa, bu duruma anlam veremediğini dile getirerek Çiçek'in yönlendirmesiyle gittiği Orgeneral Sükan Toplantı Salonu'nda darbeciler tarafından alıkonulduğunu ifade etti. 

Söz konusu salonun girişinde sanıklar eski yarbay Yusuf Köz ile eski yüzbaşı Ramazan Karabulut'u silahlı gördüğünü bildiren Kısa, "İçeri geçip oturmamı söylediler. Bu zamana kadar karargahta silahlı kimseyi görmemiştim, zaten içeri silah sokmak yasak." dedi.

Salonda tutuldukları süre boyunca başlarında bekleyen silahlı askerlerin, konuşmalarına izin vermediklerini anlatan Kısa, darbecilerce alıkonulan TEM Daire Başkanı Turgut Aslan ile korumalarının bulundukları yere getirildiğini kaydetti.

'Uzun adamı alacağız'

İlerleyen saatlerde Albay Güven Şağban'ın da elleri bağlı olarak salona getirildiğini belirten Kısa, şöyle devam etti:

"Güven Albay'ın yanında sanık albay Erkan Öktem ve yarbay Yusuf Köz de var. Güven Albay herkesin duyabileceği şekilde, 'Bu yaptığınız anayasal suçtur, derhal silahlarınızı bırakın.' dedi. Bunun üzerine Erkan Öktem de 'Başımıza ne geliyorsa senin gibiler yüzünden.' diye karşılık verdi. Bu esnada bir tetik düşürme sesi geldi. Albay Güven'i başka bir yere götürdüler. Başımızda bekleyenler, konuşmamız halinde müdahalede bulunacaklarını söylüyorlardı. Sadece lavabo için salondan silahlı askerler eşliğinde çıkabiliyorduk. Sükan Salonu'na döndüğümde 'Uzun adamı alacağız.' gibi sözler duydum. Sabaha karşı rehineler bodrum katına indirildi. Darbenin başarısız olmasıyla o gece silahlı olanlardan bazıları biz rehinelerin arasına girmeye çalıştı."

Sanıklardan şikayetçi olduğunu belirten Kısa, davaya katılma talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

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Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 21:08
  1. Ankara
  2. 15 Temmuz
  3. FETÖ
  4. Jandarma Genel Komutanlığı

YORUM YAZ

  • fetösavarfetösavar37 dk önce
    aldınız uzunu....

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