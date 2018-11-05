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Darbeci general Terzi'nin timine verilen cezalar onandı

Terzi'nin timinde yer alan 14 eski askere verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kesinleşti.

05 Kasım 2018 Pazartesi 18:50
Darbeci general Terzi'nin timine verilen cezalar onandı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Şırnak'ın Silopi ilçesinde konuşlu Özel Kuvvetler Harekât Üssü'nde yaşananlara ilişkin, darbeci general Semih Terzi'nin timinde yer alan 14 eski askere verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Silopi'deki ÖKHÜ'de yaşananlara ilişkin davada verdiği kararı itiraz üzerine incelemeye aldı.

Daire, yapılan incelemelerin ardından verdiği kararda, yerel mahkemenin yargılama sürecinde işlemleri kanuna uygun yaptığını ve yargılama aşamalarında ileri sürülen iddia ve savunmaların istinaf denetimini sağlayacak biçimde eksiksiz olarak değerlendirildiğini belirtti.

Delillerin özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı kaydedilen kararda, işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu ve eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ifade edildi.

Mahkeme, beraat eden sanıklar yönünden ise dosyalarının ayrılarak, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesinde yeniden dava açılmasına karar verdi.

Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 17 Nisan'da görülen karar duruşmasında, dönemin Silopi ÖKHÜ Kurmay Başkanı eski yarbay tutuklu sanık Celal Koca ile darbeci general Semih Terzi'nin talimatıyla dönemin Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı olan 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'i etkisiz hale getirmek için Van'a giden helikopterde yer alan tutuklu sanıklar eski binbaşı İsmail Çevik, eski pilot yüzbaşı Ali Özçelik, eski üsteğmenler İsmail Öğüt ve Yasin İlhan, eski astsubaylar Hüseyin Doğan, Hüseyin Özyıldırım, Zeki Özerli, Sedat Duran, Cuma Torun, Mehmet Yüksel, Serkan Yüksel, Süleyman Sefa Altuğ ile timi karşılayacağı iddia edilen dönemin Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Kurmay Başkanı eski albay Murat Temiz'e, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

Tutuksuz sanıklar eski binbaşı Necmettin Berk, yüzbaşı Koray Nurgören, astsubaylar Ufuk Çiftçi, Mehmet Durmuş ve Hamza Özcan'ın ise beraatine hükmedilmişti.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 18:50
  1. Şırnak
  2. Van
  3. Ordu
  4. Gaziantep
  5. semih terzi
  6. fetö
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