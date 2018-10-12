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Darbeci FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 23 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün TSKyapılanmasına yönelik  soruşturmada gözaltına alınan, aralarında muvazzafların da bulunduğu 16 asker ile  "mahrem imam" olduğu iddia edilen 7 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.

12 Ekim 2018 Cuma 21:25
Darbeci FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 23 tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Türk Silahlı  Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına  alınıp mahkemeye sevk edilen, aralarında muvazzafların da bulunduğu 16 asker ile  "mahrem imam" olduğu iddia edilen 7 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun,  FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 9 Ekim'de  gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınıp tutuklama istemiyle mahkemeye sevk  edilen 31 şüphelinin hakimlik işlemleri sona erdi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 16 şüpheli asker ile 7 sivil  şüphelinin, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmasına karar  verdi. Hakimlik, diğer 8 şüphelinin ise adli kontrol hükümleri uygulanarak  serbest bırakılmasına hükmetti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 askerin ise etkin pişmanlık  hükümlerinden yararlandıkları gerekçesiyle savcılık aşamasında serbest  bırakıldığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun,  FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, etkin pişmanlık  hükümlerinden yararlanan kişilerden alınan ifadeler ile örgüt içinde kontörlü hat  ve ankesörlü telefonla iletişim kuran bazı muvazzaf askerler ile bunlardan  sorumlu sivil mahrem imamlar tespit edilmişti.

Bu kapsamda, 9 Ekim'de 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmış,  toplam 33 kişi yakalanmıştı. Soruşturmada, 2 asker ile 9 ''mahrem imam'', firari  olarak aranıyor.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 21:25
  1. İstanbul
  2. FETÖ

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