0553 313 94 23

Darbeci FETÖ'nün suikast timi güneş yüzü göremeyecek

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15  Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsü sırasında Türkiye CumhurbaşkanıErdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunup 2 polisi şehit eden örgütün suikast timi 7,5 ay süren dava sonunda ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 12:12
Darbeci FETÖ'nün suikast timi güneş yüzü göremeyecek

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe  teşebbüsü sırasında Özel Kuvvetler, Sualtı taarruz (SAT) ve Muharebe Arama  Kurtarma (MAK) ekiplerinden oluşan suikast timi, Muğla'nın Marmaris ilçesine  gelerek Başkan Erdoğan'ın konakladığı oteli 3 helikopterden ateş altına aldı.

Otel üzerinde bir süre havada kalan helikopterlerden maskeli ve ağır  silahlar taşıyan gruplar indi. Bunun üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi,  çıkan çatışmada 10 kişi yaralandı. Yaralıları hastaneye kaldırmak üzere bölgeye  gönderilen sağlık ekiplerine de darbeci askerlerce ateş edildi.

Çatışma sırasında yaralananlardan polis memuru Nedip Cengiz Eker ve  Cumhurbaşkanlığı koruma polisi Mehmet Çetin şehit oldu. Sabah saatlerine kadar  devam eden çatışmalarda darbeci askerler, İçmeler mevkisindeki ormanlık alana  kaçtı.

Güvenlik güçleri, kaçan askerleri yakalamak için yoğun çaba harcadı,  hava ve karadan yürütülen operasyonda ormanlık alanlar didik didik tarandı.

Özel Kuvvetler Taburu, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Bornova 2.  Jandarma Komando Tugay Komutanlığından özel eğitimli ve tamamı rütbelilerden  oluşan askerler, özel harekat polisleri, 6 helikopter, 3 uçak ve 2 insansız hava  aracının da desteğiyle bölgede 17 gün boyunca arama çalışması yürütüldü.

Operasyon sürecinde sahil güvenlik botları da Simi Adası ile Bozburun  ve Datça koylarını denizden ısıya duyarlı kameralarla tararken, askerler koylarda  mayın dedektörleriyle çalışma icra etti. Darbeci askerlerin Yunanistan'a kaçma  ihtimali üzerine Deniz Kuvvetlerine ait 3 gemi de arama çalışmasına katıldı.

"ARAZİ KARIŞ KARIŞ TARANDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otele düzenlenen saldırının ardından  Marmaris'teki İçmeler mevkisi ile Ula ilçesine bağlı Akyaka, Akçapınar ve  Şirinköy mahallelerindeki 50 kilometrelik alan 17 gün boyunca karış karış  tarandı.

Vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda da bölgedeki ormanlık  alanlar, tarım arazileri ve boş evlere çok sayıda operasyon düzenlendi.

Eski yarbay Yücel Ekizoğlu, pilot üsteğmen Haydar Murat Özden ve albay  Cenk Bahadır Avcı Muğla, Gaziemir 3. Havacılık Alayında görevli kurmay pilot  albay Murat Dağlı, Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli pilot albay Zeki  Göçmen, İstanbul 4. Kara Havacılık Alayında görevli kara havacı yarbay Davut  Uçum, kurmay hava yüzbaşı Ali Aktürk, Gaziemir 3. Kara Havacılık Alayında görevli  astsubay üstçavuş Murat Gösterit, astsubay üstçavuşlar Ahmet Koçan ve Aydın  Özsıcak ile İstanbul Harp Akademilerinde görevli yüzbaşı Mehmet Cantaz İzmir'de  16 Temmuz'da gözaltına alındı. Darbeci 11 asker, Muğla'da tutuklandı.

Marmaris'te 17 Temmuz'da ormanlık alanda yakalanan eski hava kurtarma  astsubay kıdemli üstçavuşlar Yakup Özcan ve Ekrem Benli'nin de tutuklanması  kararlaştırıldı.

Otele düzenlenen saldırıda helikopterden suikast timini yöneten  tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ise 18 Temmuz'da Ankara'da yakalanarak  Muğla'ya getirildi. Sönmezateş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Üsteğmen Hasan Arslanbay ve astsubay Serkan Elçi, 19 Temmuz'da İzmir  Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu. Arslanbay ve Elçi de Muğla'da tutuklandı.  Saldırıyı düzenleyen askerler arasında yer aldığı belirlenen üsteğmen Ali Sarıbey  ise 21 Temmuz'da sivil kıyafetle Muğla'nın Ula ilçesinde gözaltına alındı.  Sarıbey, Muğla'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"FETÖ'NÜN PAŞASI" MENFEZDE YAKALANDI

Operasyonu geniş bir katılımla Ula'ya kaydıran ekipler, 25 Temmuz'da  Marmaris-Muğla karayolu Çetibeli Mahallesi Gökçe Yokuşu mevkisinde MAK timinden  binbaşı Taner Berber ve başçavuş Zekeriya Kuzu ile astsubay İlyas Yaşar, astsubay  Gökhan Güçlü, astsubay üstçavuş Erkan Çıkat, astsubay kıdemli başçavuş Ömer Faruk  Göçmen ve astsubay kıdemli başçavuş Abdulhamit Gülerden'i bir menfezde  saklanırken yakaladı. Başçavuş Kuzu'nun da aralarında bulunduğu darbeci askerler  tutuklandı.

Ekiplerin çemberi daraltarak Akyaka, Akçapınar ve Şirinköy  mahallelerindeki 20 ayrı noktada hava ve karadan düzenledikleri gece  operasyonunda ise (31 Temmuz'u 1 Ağustos'a bağlayan gece) binbaşı Şükrü Seymen  ile Enes Yılmaz, Ergün Şahin, İsmail Yiğit, Mehmet Demir, Muhammet Burak İpek,  Murat Köse, Bahadır Sagun, Mehmet Öztürk, Mustafa Serdar Özay ve Muammer  Gözübüyük gözaltına alındı. Ormanlık alanda ağacın üzerinde yakalanan darbeci  askerlerden biri, bulunduğu yerden inmemek için uzun süre güvenlik güçlerine  direndi.

DARBECİ ASKERLERDEN BİRİ ARANIYOR

Helikopterleri Marmaris'e gönderen ve darbe girişimi sırasında en  kanlı saldırıların talimatını veren eski yarbay Özcan Karacan ise 13 ay sonra  Antalya'da yakalandı. Saldırıya katıldıktan sonra kaçan darbeci askerlerden eski  yüzbaşı Burkay Karatepe ise aranıyor.

SUİKAST İÇİN CEPHANELİK GETİRİLMİŞ

Askerlerin kaçışları sırasında bıraktıkları ve üst aramalarında ele  geçirilenler ise yanlarında cephanelik taşıdıklarını gözler önüne serdi.

Yakalanan darbeci askerlerle 22 HK 416 cal piyade tüfeği, bir M4  piyade tüfeği, 6 bomba atar ve 22 fişeği, 5 baretta, birer de Sig Sauer ve Glock  marka tabanca, 3 bin 874 uzun namlulu silah fişeği, 668 tabanca fişeği, 11 el  bombası, 15 gündüz ve 7 gece görüş dürbünü, uzun namlulu silahlara ait 856 kovan  ve 103 şarjör, 34 tabanca şarjörü, 20 çelik ve 9 hücum yeleği, 2 komando bıçağı,  23 kompozit balistik başlık, 4 askeri amaçlı fener, 18 koruyucu iç yelek, 39  çelik yeleklerde kullanılan seramik plaka, 30 uzun namlulu silah fişeklerine ait  çekirdek, 7 plastik kelepçe, 2 haberleşme cihazı, 11 telsiz, 43 dizlik, 2  dirseklik, 3 baş lambası, 2 cep telefonu, 16 kırılmış cep telefonu parçası, 4  sırt çantası, bir aksiyon baş kamerası, 2 rütbeli kamuflaj üst gömleği, fıstık  ezmesi, 2 motorcu maskesi, 3 Marmaris haritası, 3 tabanca fişek kutusu, 3 telsiz  kod listesi, 2 serum takımı, telefon şarj aleti, 3 HK tüfek ayaklığı,  kullanıldığında ışık veren 5 çubuk, bir tespih ve 4 cüzdan ele geçirildi.

İDDİANAME 18 KASIM 2016'DA KABUL EDİLDİ

Başkan Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği  saldırıya ilişkin Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 211 sayfalık  iddianame, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince 18 Kasım 2016'da kabul edildi.

Yaklaşık 4 ayda tamamlanan iddianamede, 74 mağdur ve müşteki ile 47  sanık yer aldı.

Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesindeki "örgüt yöneticileri, örgütün  faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan dolayı ayrıca fail olarak  cezalandırılır." hükmü gereğince FETÖ elebaşı Fetullah Gülen iddianamede "bir  numaralı şüpheli" sıfatıyla tanımlandı.

İddianamede, 47 sanığın "Cumhurbaşkanına suikast", "anayasayı ihlal",  "yasama organına karşı suç", "hükümete karşı suç", "silahlı terör örgütü  yöneticisi olma", "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme",  "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etme", "kasten  öldürmeye teşebbüs", "zincirleme şekilde cebir ve tehdit kullanarak kişiyi  hürriyetinden yoksun kılma", "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama",  "zincirleme şekilde silahla tehdit", "Cumhurbaşkanına hakaret", "zincirleme  şekilde kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret", "kamu malına zarar verme",  "mala zarar verme", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlali" ve  "nitelikli yağma" suçlarından cezalandırılmaları istendi.

Hain saldırıyı gerçekleştiren suikast timindeki darbeci askerler için  en az 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet talep edildi.

FETÖ'NÜN SUİKAST TİMİNE CEZA YAĞDI

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 20 Şubat 2017'de başlayan yargılama 4  Ekim 2017'de karara bağlandı.

Sanıklardan 31'ine 4'er ve 3'üne birer kez ağırlaştırılmış müebbet,  birine 4, birine 3, 4'üne ise birer defa müebbet hapis cezası veren Muğla 2. Ağır  Ceza Mahkemesi, bir sanığı 18 yıl, başka bir sanığı ise 15 sene hapis cezasına  mahkum ederken, bir sanığın ise beraatine karar verdi.

Davanın bir numaralı sanığı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, firari eski  yüzbaşı Burkay Karatepe ve 13 ay sonra yakalanan eski yarbay Özcan Karacan ile  Çiğli 2. Ana Jet Üssü Komutanı eski albay RamazanElmas'ın ise dosyası ayrıldı.

"MENFEZ PAŞASI"NA DA "HERO" TİŞÖRTLÜYE DE ÖMÜR BOYU HAPİS

Sözde "yurtta sulh konseyi"nde yer alan, suikast girişimini planlayıp  saldırıyı yöneten davanın iki numaralı sanığı eski tuğgeneral Gökhan Şahin  Sönmezateş ile yerdeki suikast timini yöneten Özel Kuvvetler ekibinin başındaki  eski binbaşı Şükrü Seymen, MAK ekibinin başındaki eski binbaşı Taner Berber ve  FETÖ'nün "Çiğli üs imamı" olarak anılan eski başçavuş Zekeriya Kuzu'ya 4'er kez  ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

"Anayasayı ihlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine  getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4  kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan "menfez paşası" lakaplı  Zekeriya Kuzu ayrıca "Cumhurbaşkanına hakaret", "nitelikli kasten yaralama",  "nitelikli konut dokunulmazlığını i?hlal", "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun  kılma" ve 3 ayrı "nitelikli yağma"dan da toplam 82,5 yıl hapisle cezalandırıldı.

Zekeriya Kuzu ile beraber menfezde yakalanan ve davada "Hero" yazılı  tişörtle duruşmaya gelince salondan atılan eski MAK üyesi Gökhan Güçlü'ye de  "Anayasayı ihlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu  görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez  ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Güçlü ayrıca "nitelikli kasten  yaralama"dan 6 yıl, "nitelikli konut dokunulmazlığını i?hlal"den 18 ay,  "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"dan 18 yıl hapse mahkum edildi.

Suikast girişimini planlayan ve timi yöneten eski tuğgeneral Gökhan  Şahin Sönmezateş "Anayasayı ihlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine  getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4  kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli kasten yaralama" suçundan 6 yıl,  "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 18 yıl hapis cezasına  çarptırıldı.

Yerdeki suikast timini yöneten eski binbaşı Şükrü Seymen'e ise  "Anayasayı ihlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu  görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez  ağırlaştırılmış müebbet, "Cumhurbaşkanına hakaret"ten 3 yıl, "nitelikli kasten  yaralama"dan 6 yıl, "nitelikli konut dokunulmazlığını i?hlal"den 18 ay,  "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"dan 18 yıl hapis cezası verildi.

YAZICIOĞLU'NUN HELİKOPTERİNİN PARÇALARINI SÖKENLERE DE MÜEBBET

Suikast girişimi davasında ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis  cezası verilen sanıklar arasında, BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin  Yazıcıoğlu'nun Kahramanmaraş'ta 2009'da düşen helikopterindeki bazı özel  parçaları söktükleri öne sürülen eski yarbay Davut Uçum ve astsubay Aydın Özsıcak  da yer aldı.

Uçum, "Anayasayı ihlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine  getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4  kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli kasten yaralama"dan 6 yıl, "nitelikli  kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"dan 18 yıl, Özsıcak ise "Anayasayı ihlal"  suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Üzerinde "H.E" bedduaları yazılı not bulunan ve helikopterden ateş  ettiği belirlenen, aynı zamanda helikopterde vurularak Çiğli'ye kaçan Haldun  Gülmez'e de "Anayasayı ihlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine  getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4  kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli kasten yaralama" suçundan 6 yıl,  "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 18 yıl hapis cezası  verildi.

DOSYA İSTİNAFTA

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan dava dosyası, İzmir  Bölge Adliye Mahkemesine gönderildi.

Dosya kapsamında 37 sanık hakkındaki istinaf başvurusu reddedildi, 5  sanığın kararı ise bozuldu. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi,  aralarında Gökhan Şahin Sönmezateş, Şükrü Seymen, Taner Berber ve Zekeriya  Kuzu'nun da bulunduğu 37 sanık hakkında verilen ceza kararlarını onadı.

Yerel mahkemenin "Cumhurbaşkanına suikast" suçundan beraat kararı  verdiği sanıklar Haydar Murat Özden, Aydın Özsıcak, Murat Gösterit ve Ahmet  Koçan'ı bu suçtan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptıran daire, Cenk Bahadır  Avcı'ya ise "Cumhurbaşkanına suikasta yardım etmek" suçundan 12 yıl 6 ay hapis  cezası verdi.

Sanıklar Özsıcak, Gösterit ve Koçan, "kişiyi yerine getirdiği kamu  görevi nedeniyle kasten öldürmek", "kasten öldürmeye teşebbüs", "nitelikli kasten  yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından ayrı ayrı ikişer  kez müebbet ve toplam 35'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Dosyalar, kararın yazılmasının ardından Yargıtaya gönderilecek.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 12:12
  1. Muğla
  2. Kahramanmaraş
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Aydın
  6. Antalya
  7. Ankara
  8. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Peynirli ıspanaklı börek tarifi
    1. Peynirli ıspanaklı börek tarifi
    2. Elon Musk durmuyor! Yeni projesini..
    3. Yasin Öztekin Bursaspor'a gidecek mi?..
    4. Kanlı Ay tutulması Türkiye'den canlı..
    5. Altının kilogramı 192 bin 900 liraya..
    6. Adana'da sosyal medyadan terör..
    7. Barcelona'dan flaş transfer! Genç..
    8. Meclis Başkanı kim oldu? 27. dönem..
    9. Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu..
    10. Bitki çayları ne sıklıkla..
    11. Silivri TOKİ kura sonuçları isim..
    12. 16 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
    13. Zirvede aşağıladı! İki ülke Amerika'ya..
    14. Besin alerjisi hakkında bilmeniz..
    15. İki ülke ABD'ye karşı birleşti
    16. Fenerbahçeli yıldız oyuncuya dev teklif!
    17. Hırvatistan'da "milli formalı" devlet..
    18. Bursaspor’dan Öztekin açıklaması
    19. Kafa travmalarında bu belirtileri..
    20. Sakarya’da trafik kazası: 6 kişi yaralı
    Hadım edilen sapık için flaş karar
    Hadım edilen sapık için flaş karar
    Ataklar şov yaparken Başkan Erdoğan...
    Ataklar şov yaparken Başkan Erdoğan...
    Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon!
    Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon!
    Başkan Erdoğan'dan dolar ve faiz mesajı
    Başkan Erdoğan'dan dolar ve faiz mesajı
    İşte Erdoğan'ın 'atom karınca' dediği bakan!
    İşte Erdoğan'ın 'atom karınca' dediği bakan!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşte gözaltındaki Adnan Oktar'ın istekleri
    İşte gözaltındaki Adnan Oktar'ın istekleri
    'Kamu yararı' maskeli millet düşmanlığı
    'Kamu yararı' maskeli millet düşmanlığı