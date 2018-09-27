Darbeci FETÖ'nün mahrem imamından Harun Biniş itirafı

Ankesörlü telefon soruşturması" kapsamında gözaltına alınan Turan, itirafçı olarak örgüte ilişkin bildiklerini anlattı. Turan, darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten örgütün sivil imamlarından Harun Biniş'i tanıdığını söyledi.

KOD ADI 'SACİT': 2014'e kadar FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli subaylar mahrem yapılanması içerisinde "Sacit" kod adıyla müdür yardımcısı konumunda görev yaptığını belirten Turan, bu yıldan itibaren Eskişehir'deki mahrem askeri yapılanmada "Yahya" kod adıyla müdür olarak görevlendirildiğini bildirdi.

Turan, üniversite sınavına hazırlık için gittiği dershanede FETÖ ile tanıştığını, 1990'da Amasya'da sınıf öğretmenliği bölümünü kazandığını aktardı.

TELEVİZYONDA GÖRÜNCE TANIDIM

Darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten sivil imamlardan sanık Harun Biniş'i tanıdığını anlatan Turan, Akıncı Üssü'nden kaçarken yakalanan Biniş'i girişimin ardından televizyonda gördüğünü ve hatırladığını söyledi. Şüpheli, Biniş'in örgüt içindeki kod adını "Turan" olarak bildiğini belirtti.

Turan, Biniş ile tanışmasıyla ilgili süreci şöyle anlattı: "2009 yılı temmuz ayı içerisinde Ankara Etlik Samanyolu İlkokuluna tayin oldum. Cafer S. isimli şahsı aradım. Evi nereden tutacağımı sordum. O da bana 'Okuluna yakın bir yerden tut.' dedi. Bir süre sonra Cafer S'nin Etlik semtinde bulunan evine gittim. Cafer S, bana 'Yahya' kod ismini verdi. Hatlı bir telefon verdi. Bana Ankara'da Hava Kuvvetleri yapılanması ile ilgili olarak görev vereceğini söyledi. Bu konuşmadan sonra evinden ayrıldım. Cafer S. isimli şahıs beni kullandığım operasyonel hat üzerinden arayarak görüşeceğim örgütsel manada bana bağlı olan şahısların telefon numaralarını ve ismini veriyordu ve bunlarla görüşmemi istiyordu. Verdiği numaraları arayarak müsait ise aynı gün veya başka bir gün için randevulaşıyorduk. Daha sonra bu şahısları kendi evimde topladım. Bu kişiler, Mahir B, Muammer A, ve Musa K. idi. Cafer S. isimli şahsa örgütsel manada bağlı olarak 'Seçkin' kod adlı Mahmut T, 'Turan' kod adlı Harun Biniş ve ben vardım. Cafer S. ile iki haftada bir Öveçler semtinde öğrenci evi gibi bir evde toplanıyorduk. Sohbet ve toplu namazdan sonra yaptığımız faaliyetlerle ilgili olarak başka odada bizimle teke tek görüşüyordu.

Cafer S. isimli şahıs, Ankara'da Hava Kuvvetleri yapılanmasından sorumlu kişidir. Medikal firmasında çalışıyordu. 1.65 boylarında, normal kilolu, evli, dört çocuklu bir şahıstı.

Mahmut T, Keçiören'de bir dershanede PDR öğretmenliği yaptı. Harun Biniş'in Pozitif Medikal A.Ş'de çalıştığını hatırlıyorum. 1.70 boylarında, normal kilolu, gözlüklü, Konyalı, evliydi, üç çocuğu vardı. Etlik tarafında oturuyordu. Medyada darbe girişiminde Akıncılar Üssü'ndeki kamera görüntülerinde kendisini gördüm."