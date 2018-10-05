Darbeci FETÖ'nün hesapları donduruldu malları ipoteklendi

Bosna Hersek'te daha önce "Bosna Sema" adıyla faaliyet gösteren FETÖ iltisaklı eğitim kurumuna ait gayrimenkullerin satışına ilişkin hukuki süreç başlatıldığı bildirildi. Bosna Hersek'te haftalık olarak çıkan "Stav" dergisinde, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından iki kez el değiştiren ve son olarak Richmond Park Okulları olarak adlandırılan bu kurumun yaşadığı dar boğaz hakkında haber yayımlandı.

Ülkede faaliyet gösteren bir bankanın, FETÖ iltisaklı kurumun yaklaşık 2.5 milyon euroluk kredi borcunu tahsil etmek için hukuki süreç başlattığı ifade edilen haberde, bu kurumun kredi sözleşmesindeki koşulları yerine getirmediği için bankanın sözleşmeyi feshederek, söz konusu borcun tahsili için tedbirler aldığı belirtildi.



GAYRİMENKULLERİ İPOTEKLİ

Haberde ayrıca, söz konusu FETÖ iltisaklı kurumun gayrimenkullerinin başka bir kredi için ipotek edildiği bildirilirken, FETÖ bağlantılı "Fidan" isimli turizm şirketinin 2013'te yaklaşık 750 bin euroluk bir kredi için Bosna Sema'ya ait gayrimenkulleri ipotek olarak gösterdiği kaydedildi. Fidan Tur'un da banka ile sözleşmeye uymadığı ve halen 300 bin euro civarında borcu bulunduğu aktarılan haberde, milyonlarca euroluk gayrimenkulleri bulunan firmanın kuruluş sermayesinin 12 bin euro olmasındaki çelişkiye de işaret edildi.



BANKA HESAPLARI DONDURULDU

Eski adı "Bosna Sema" olan bu kurumun el değiştirme ile ilgili bankayı haberdar etmekle yükümlü olmasına rağmen bunu yapmadığı ve bankanın 16 Mayıs'ta sözleşmeyi feshettiği bildirildi. Öte yandan, 18 Nisan 2018 itibarıyla Richmond Park Okulları'nın Bosna Hersek Federasyonu Vergi Dairesi'ne yaklaşık 23 bin euroluk vergi borcu olmasının da bankanın kredi sözleşmesini feshetmesinde etkili olduğu vurgulandı. Bankanın söz konusu kurumun hesaplarını da bloke ettiği aktarıldı.



BİRÇOK YASAYI ÇİĞNEDİLER

Haberde görüşlerine yer verilen banka avukatlarından Anel Kurtovic, ilkokuldan üniversiteye kadar eğitim verilen Richmond Park Okulları'nın Bosna Hersek'te birçok yasayı çiğnediğini söyledi. Kurtovic, bu kurumun çiğnediği en önemli yasalardan birinin Para Aklama ve Terör Eylemlerinin Finansmanının Engellenmesi Yasası olduğunu vurgulayarak, bu yasada kurumların para aklama ve terör eylemlerinin finansmanının engellenmesi noktasındaki sorumluluklarının net bir şekilde tanımlandığına dikkati çekti.

Sabah