Darbeci FETÖ'nün 'hakim ve savcı çalışma evleri'ne operasyon
FETÖ'nün "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma kapsamında, 6 avukat hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.24 Ekim 2018 Çarşamba 11:14
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün mahrem hakim ve savcı sınavlarına hazırlık çalışma evleri soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 6 avukatın, İstanbul, Tekirdağ, Nevşehir, Malatya, Kayseri ve Kahramanmaraş'ta ikamet ettikleri öğrenildi.
Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
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