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Darbeci FETÖ’nün altın çocuğu cezaevinde ölü bulundu

CHP eski Genel BaşkanıBaykal ile MHP’li eski yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayınlanmasıyla ilgili davanın sanıklarından Ankara eski İstihbarat Şube Müdürü FETÖ sanığı Güven yattığı Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nde yatağında ölü bulundu.

01 Temmuz 2018 Pazar 22:27
Darbeci FETÖ’nün altın çocuğu cezaevinde ölü bulundu

Sabah'tan Nazif Kahraman'ın haberine göre; CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile MHP'li eski yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayınlanmasıyla ilgili, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu Ankara 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın firari sanıklarından olan ve Eskişehir'de yakalanan, eski istihbarat müdürü Zeki Güven çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Ankara eski İstihbarat Şube Müdürlüğü yapan Zeki Güven yatmış olduğu Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nde yatağında ölü bulundu.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. Zeki Güven, hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde uzun süre fifari olarak polis ve adaletten kaçmış geçtiğimiz günlerde Eskişehir'de yakalanmıştı.


  

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 22:27
  1. Eskişehir
  2. Ankara
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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  • Saçmalı YORUMSaçmalı YORUM2 sa önce
    Herifi susturmak için öldürmüş olabilirler. İyi araştırmak gerekir...
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