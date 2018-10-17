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Darbeci FETÖ'den 1 asker tutuklandı: 4 askere adli kontrol!

11 ildeki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 askerden 5'i Samsun Adliyesine sevk edildi.

17 Ekim 2018 Çarşamba 20:42
Darbeci FETÖ'den 1 asker tutuklandı: 4 askere adli kontrol!

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Hatay, Erzurum, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kocaeli, Balıkesir ve Tunceli illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3'ü eski Askeri Harp Okulu öğrencisi, 1 emekli astsubay, 11'i uzman çavuş, astsubay ve subaydan oluşan toplam 15 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Gözaltına alınan askerlerden 5'i TEM Şube Müdürlüğündeki sorgularının ardından Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren 1 asker tutuklanırken, 4 asker ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 20:42
  1. Şanlıurfa
  2. Tunceli
  3. Samsun
  4. Kocaeli
  5. İstanbul
  6. Hatay
  7. Gaziantep
  8. Erzurum
  9. Diyarbakır
  10. Balıkesir
  11. Ankara
  12. fetö
  13. samsun
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