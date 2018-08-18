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Darbeci FETÖ tutuklularına AİHM'den bir ret daha

AİHM, FETÖ'ye üye olmak suçundan tutuklanan Yusuf Küçükçopur'un sağlık sorunlarını gerekçe göstererek yaptığı tedbiren tahliye talebini reddetti.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 12:00
Darbeci FETÖ tutuklularına AİHM'den bir ret daha

Yargıtay zabıt katibi olarak 2011'de görev yapmaya başlayan Küçükçopur, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Küçükçopur, Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Halen Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutulan Küçükçopur, osteoporoz, romatizma, hipertroid hastalıkları, göğüs kafesi rahatsızları olduğu iddiasıyla cezaevinde kalmasının sağlığı açısından tehlike oluşturduğunu bildirerek, tedbiren tahliye talebiyle AİHM'e başvurdu.

Talebi incelemeye alan AİHM, Adalet Bakanlığından Küçükçopur'un cezaevindeki tutulma koşulları ve sağlık durumuna ilişkin bilgi istedi.

TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

Adalet Bakanlığı, başvuranın cezaevinde kalmasında sağlığı açısından bir sakınca olmadığı yönündeki Sağlık Kurulu raporu ve sağlanan tıbbi tedavilere ilişkin belgeleri AİHM ile paylaştı.

AİHM, daha sonra başvuranın tam teşekküllü bir hastanede uzman doktorlarca bir kez daha muayene ettirilerek öne sürdüğü hastalıkların cezaevine girdiğinden bu yana kötüleşip kötüleşmediğinin tespitini istedi. Mahkeme ayrıca cezaevi koşulları ve kalabalık koğuş iddialarının başvuranın sağlığı açısından tehlike oluşturup oluşturmadığı konusunda da bilgi talep etti.

Bunun üzerine yeniden muayene edilen Küçükçopur'un cezaevinde kalmasında bir sakınca olmadığını belirten Sağlık Kurulu raporu ile koğuşun başvuranın hayatı ile sağlığı açısından bir tehlike oluşturmadığını ortaya koyan bilgiler AİHM'e iletildi. Öte yandan, Küçükçopur'a ilaçların eksiksiz temin edildiğine ilişkin belgeler de AİHM'e sunuldu.

AİHM, başvurana sağlanan muayene ve tedavileri ortaya koyan, şikayete konu cezaevlerinin Avrupa standartlarının üzerinde olduğunu gösteren belgeleri inceledi. Mahkeme, şikayetleri yerinde görmeyerek, Küçükçopur'un tedbiren tahliye talebini reddetti.

SAYI 23'E ULAŞTI

AİHM'in bu son kararıyla 15 Temmuz 2016'dan bu yana reddettiği tedbiren tahliye talebi sayısı 25'e ulaştı. Ret kararlarından 23'ü FETÖ tutuklularının yaptığı başvurulara yönelik alındı. Diğer 2 ret kararı ise OHAL kapsamında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) kamu görevinden ihraç edildikten sonra işlerine dönmek amacıyla açlık grevi yapan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın başvurularına yönelik verildi.

AİHM'in reddettikleri arasında, FETÖ "çatı davası"nın firari sanığı ve eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek'in kardeşi Cafer Tekin İpek'in başvurusu da yer aldı.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 12:00
  1. Konya
  2. Adalet Bakanlığı
  3. AİHM
  4. Ankara
  5. tahliye
  6. fetö

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