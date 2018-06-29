Darbeci FETÖ sapkınlıkta sınır tanımıyor

İstihbarat kaynaklarından alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY elebaşı Fethullah Gülen, 24 Haziran 2018 seçim sonuçlarına ilişkin ilk tepkisi, "Her şeyin doğrusunu Allah bilir. O ne dilerse o olur. Hikmetinden sual olunmaz. Demek istihkakımız bulmuş. Bize Allah’a teslim olmak ve aktif sabır içerisinde yola devam etmek düşer. Mevlam hak şerleri hayr eyler. Allah’adır tevekkülümüz, itimadız" şeklinde bir açıklama yaptı.

Bu açıklama örgüt tabanında; "Vaat edilen umutların seçim sonuçlarıyla birlikte tükendiği ve çaresiz kalındığı, bu bağlamda Gülen’in ’ben elimden geleni yaptım ancak Allah böyle istedi’ diyerek yaşanılanları ve gelinen süreci kabullenmediği, sonuçta kimsenin Allah’ı suçlayamayacağına göre bu açıklamanın Gülen’in kendisini kurtarma amaçlı olduğu" şeklinde değerlendirildi.

Diğer taraftan, seçim sonuçlarının, itirafçıları artıracağı ve yurt dışına çıkışları hızlandıracağı, yönünde örgüt tabanında beklenti oluşmasına neden olduğu da tespit edildi.