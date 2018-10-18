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Darbeci FETÖ sanığından mahkeme heyetine küstah tehdit!

FETÖ üyeliğinden yargılanan eski Yargıtay  üyesi Hüseyin Babacan, tavırları nedeniyle duruşma salonundan çıkarıldığı sırada mahkeme heyetini "Nasıl olsa sizi yargılayacağız" diye tehdit etti.

18 Ekim 2018 Perşembe 18:30
Darbeci FETÖ sanığından mahkeme heyetine küstah tehdit!

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç  edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve  Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay  ek binadaki salonda görülen duruşmaya sanık eski Yargıtay üyesi Hüseyin Güngör  Babacan ile avukatı ve yakınları katıldı.

Duruşmada ilk olarak dosyaya gelen yazı cevapları ve belgelerin  okunmasının ardından Yargıtay Cumhuriyet Savcısı'na söz verildi.

Bu sırada, sanık Babacan "Bir dakika." diyerek araya girdi. Mahkeme  Başkanı Maruf Alikanoğlu ise kullandığı üslup nedeniyle sanığa tepki gösterdi.  Alikanoğlu, "Sen Yargıtay üyeliği yapmış adamsın, nasıl böyle müdahale edersin.  Sonra söz vereceğim, konuşma üslubuna dikkat et." dedi.

SALONDAN ÇIKARILDI

Sanık Babacan ise heyete bağırarak, "Beni azarlayamazsın, ben Yargıtay  üyesiyim. Reddi hakim talebimi değerlendireceksiniz." ifadelerini kullandı. Bunun  üzerine, Mahkeme Başkanı Alikanoğlu, sanığın tavırları nedeniyle duruşmadan  çıkarılmasına karar verildiğini bildirdi. Sanık Babacan duruşma salonundan  çıkarken, "Tahliye de talep etmiyorum, nasıl olsa sizi yargılayacağız biz." dedi.

Sanığın salondan çıkarılmasının ardından avukatları savunma yaptı.  Sanığın reddi hakim talepli dilekçesi de heyete verildi.

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mutahhar Keleşoğlu, duruşmayı uzatmaya  yönelik olduğundan sanığın reddi hakim talebinin kabul edilmemesini istedi.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti sanığın reddi hakim talebini  reddetti ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 18:30
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