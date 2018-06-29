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Darbeci FETÖ sanığı tanımıyorum dediği kişiyle 239 kez görüşmüş

FETÖ'ye yönelik davada, tanımadığını öne sürdüğü kişiyle 239 kez görüştüğü belirlenen üniversite öğrencisi Zeynep B, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çaptırıldı.

29 Haziran 2018 Cuma 21:30
Darbeci FETÖ sanığı tanımıyorum dediği kişiyle 239 kez görüşmüş

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, üniversite öğrencisi Zeynep B'ye 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Zeynep B. ile avukatı katıldı.

Sanık Zeynep B, atılı suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadığını savundu.

Mahkeme başkanı, ByLock tespit ve değerlendirme tutanağında, sanığın kullanıcı adının "Hatice" olduğunu ve programda ekli kişilerin, kendisine Zeynep diye hitap ettiklerini belirterek, nerede okuduğunu sordu.

Sanık Zeynep B'nin "9 Eylül Üniversitesinde okuduğunu" belirtmesi üzerine Mahkeme Başkanı, ByLock'a 480 kez giriş yapıldığının ve girişlerin İzmir'den yapıldığının tespit edildiğini kaydederek, sanığa etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp yararlanmayacağını sordu.

Sanık Zeynep B, iddiaları kabul etmeyerek, suç işlemediğini öne sürdü.

Mahkeme Başkanının, "Seda D. isimli kişiyi tanıyıp tanımadığını" sorması üzerine sanık Zeynep B, bu kişiyi tanımadığını söyledi.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, sanığa "0507" ile başlayan telefon numarasının kendisine ait olup olmadığını sordu. Sanık, numaranın kendisine ait olduğunu söyledi.

Mahkeme Başkanı, HTS kayıtlarında sanığın Seda D. ile 239 kez görüştüğünün belirlendiğini kaydetti.

Sanık Zeynep B, atılı suçlamaları kabul etmediği şeklindeki ifadesini yineledi.

Mahkeme Başkanı, ByLock mesaj içeriklerinde, sanığın "5 Şubat 2016'da Gaziantep'e gideceğini ve 16 Şubat'ta da döneceğini" yazdığını, HTS analiz raporunda söz konusu telefon numarasının 5 Şubat 2016'da Gaziantep'te, 16 Şubat'ta da İzmir'de sinyal verdiğini ifade etti.

Sanık Zeynep B, ByLock programını kullanmadığını, sağlık sorunları yaşadığını söyledi.

Duruşma Savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın ByLock kullandığını ve Bank Asya hesaplarının olduğunu belirterek, cezalandırılmasını ve tutukluluğunun devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Zeynep B'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verip, epilepsi hastası olmasını dikkate alarak yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine hükmetti.

Kaynak: AA 

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 21:30
  1. Gaziantep
  2. İzmir

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