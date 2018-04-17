Darbeci FETÖ sanığı eski savcıya hapis cezası: 7 yıl 6 ay

Mahkemede savunma yapan sanık Muammer Taha E, FETÖ/PDY terör örgütü adına faaliyet yapmadığını ve bahse konu olan terör örgütüyle bir bağlantısının olmadığını savundu.

Suçlamaları kabul etmediğini belirten sanık Muhammer Taha E, 22 aydır tutuklu olduğunu belirterek tahliyesi ve beraatini talep etti.

Sanık G.E. ise dosya kapsamında aleyhine bir delil ve şikayet bulunmadığını belirterek beraatini istedi.

Cumhuriyet savcısı sanık G.E. yönünden dosyanın ayrılmasını, tutuklu sanığın ise cezalandırılması ve hükmen tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde değerlendirmesini verdi.

Mahkeme heyeti de tutuklu sanık Muammer Taha E'yi 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamını, sanık G.E'nin dosyasının ise ayrılması kararlaştırdı.

Darbe girişiminin ardından İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda gözaltına alınan ve Almanya'ya gitmeye çalıştıkları öne sürülen eski savcı Muammer Taha E. ile eski hakim eşi G.E. hakkında Adana'da dava açılmıştı.

FETÖ SANIĞI ESKİ SAVCIYA HAPİS CEZASI

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan tutuksuz sanık eski Cumhuriyet savcısı Hüseyin D'nin yargılandığı davada da karar çıktı.

2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada savunma yapan sanık, suçlamaları reddederek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti ise sanık Hüseyin D'yi 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.