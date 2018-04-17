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Darbeci FETÖ sanığı eski savcıya hapis cezası: 7 yıl 6 ay

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava  açılan eski savcı 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi, eski hakim eşinin dosyasının ayrılmasına karar verildi.

17 Nisan 2018 Salı 15:31
Darbeci FETÖ sanığı eski savcıya hapis cezası: 7 yıl 6 ay

Mahkemede savunma yapan sanık Muammer Taha E, FETÖ/PDY terör örgütü  adına faaliyet yapmadığını ve bahse konu olan terör örgütüyle bir bağlantısının  olmadığını savundu.

Suçlamaları kabul etmediğini belirten sanık Muhammer Taha E, 22 aydır  tutuklu olduğunu belirterek tahliyesi ve beraatini talep etti.

Sanık G.E. ise dosya kapsamında aleyhine bir delil ve şikayet  bulunmadığını belirterek beraatini istedi.

Cumhuriyet savcısı sanık G.E. yönünden dosyanın ayrılmasını, tutuklu  sanığın ise cezalandırılması ve hükmen tutukluluk halinin devamına karar  verilmesi yönünde değerlendirmesini verdi.

Mahkeme heyeti de tutuklu sanık Muammer Taha E'yi 7 yıl 6 ay hapis  cezasına çarptırarak mevcut halinin devamını, sanık G.E'nin dosyasının ise  ayrılması kararlaştırdı.

Darbe girişiminin ardından İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda  gözaltına alınan ve Almanya'ya gitmeye çalıştıkları öne sürülen eski savcı  Muammer Taha E. ile eski hakim eşi G.E. hakkında Adana'da dava açılmıştı.

FETÖ SANIĞI ESKİ SAVCIYA HAPİS CEZASI

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör  örgütüne üye olma" suçundan dava açılan tutuksuz sanık eski Cumhuriyet savcısı  Hüseyin D'nin yargılandığı davada da karar çıktı.

2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada savunma yapan sanık,  suçlamaları reddederek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti ise sanık Hüseyin D'yi 6 yıl 3 ay hapis cezasına  çarptırdı.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 15:31
  1. İzmir
  2. Adana
  3. FETÖ

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