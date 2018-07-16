Darbeci FETÖ firarisi Şükür'ün mesajına büyük tepki
FETÖ firarisi Şükür sosyal medya hesabından 15 Temmuz şehitlerini rahmetle andığını yazdı.16 Temmuz 2018 Pazartesi 08:38
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Hakan Şükür, 15 Temmuz akşamı sosyal medya hesabından skandal bir mesaj paylaştı.
Terör örgütü firarisi Şükür, '15 Temmuz şehitlerini rahmet, saygı ve dua ile anıyorum. Yapan ve yaptıranları da lanetliyorum' ifadelerini kullandı.
ŞÜKÜR'ÜN MESAJINA TEPKİ
Hakan Şükür'ün mesajına binlerce vatandaş çok sert tepki gösterdi.
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