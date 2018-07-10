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Darbeci FETÖ firarisi 458 asker her yerde aranıyor

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine karıştığı ve darbeci FETÖ mensubu olduğu tespit edilen firari 458 eski asker, her yerde aranıyor.

10 Temmuz 2018 Salı 12:18
Darbeci FETÖ firarisi 458 asker her yerde aranıyor

Örgütün darbe girişiminin başarısız olmasının ardından hakkında soruşturmalar başlatılan, davalar açılan FETÖ üyesi ve darbeci askerlerin büyük çoğunluğu ele geçirildi. Buna karşın örgüt mensubiyeti olduğu ya da darbe girişimine karıştığı tespit edilen bu askerlerin tamamı yakalanamadı.

458 ASKERİ PERSONEL FİRARİ

Örgüt üyesi ya da darbeci 458 askeri personelin hala kaçak durumda bulunduğu öğrenildi. Görevlerinden de uzaklaştırılan bu kişilerden 6'sının general-amiral olduğu tespit edildi.

Firariler arasında en önemli isim olarak eski tümamiral Mustafa Zeki Uğurlu gösteriliyor. Uğurlu, darbe girişiminden önce gözaltı kararı çıkarılmış olmasına rağmen NATO görevi kapsamında yurt dışındayken Türkiye'ye dönmemişti.

Firari askerlerden bazıları örgütle irtibatları tespit edildiği için yurda dönmüyor, bazıları yasa dışı yollardan yurt dışına kaçıyor, bazıları da yurt içinde firari hallerini devam ettiriyor.

EN ÇOK KARA KUVVETLERİ'NDE

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 220, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 140, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 98 asker, FETÖ ve darbe girişimi suçlusu olarak hala firari durumda görünüyor.

Güvenlik güçlerinin darbeyle alakalı ya da örgüt mensubiyeti olan kaçak askerleri yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 12:18
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