Darbeci FETÖ Etiyopya'da yardım paralarını iç etti

Güvenlik gerekçesiyle isimini vermek istemeyen eski FETÖ okulu çalışanları, AA muhabirine, örgütün yardım paralarını çaldığını ve vergisiz sokulan malları piyasada sattığını anlattı.

Ellerindeki sayfalarca belge ve dökümanla geçen hafta Etiyopya savcılığına başvuran çalışanlar, örgütün, Türk halkının yardımseverlik duygularını kullanarak Etiyopya halkı için topladığı paraları nasıl zimmetine geçirdiğini tüm detaylarıyla ortaya koydu.

Kapatılan Kimse Yok Mu Derneği gibi sözde yardım kuruluşlarının bağışladığı gıda, kıyafet gibi malzemelerin ve paraların yerine ulaştırılmadan yardım edilmiş gibi gösterildiğini söyleyen tanık M.T, yapılan bu kirli işler için öğretmen ve öğrencilerin kullanıldığını dile getirdi.

FETÖ okullarında okuyan ve onların yurtlarında kalan M.T, yaklaşık 5 yıl önce bir yatakhane dolusu öğrenciye boş kağıt verildiğini ve herkesten en az 250 Etiyopya ismi uydurarak kağıtları imzalamalarının istendiğini ifade etti.

M.T. “30’dan fazla öğrenciye kağıt dağıtarak Etiyopya isimleri uydurup imza atmamızı istediler. Herkes bu kağıtlara en az 250 isim yazdı ve imzaladı. Sonra bu kağıtlarla halka yardım yapılmış gibi gösterildi. Bu olanlardan rahatsız olmamıza rağmen hiçbir şey yapamadık çünkü korkuyorduk, sürekli polis ve hükümette tanıdıkları olduğunu anlatıyorlardı. O imzaları atan herkes buna şahit.” diye konuştu.

VERGİSİZ SOKULAN MALLARI PİYASADA SATTILAR

Örgütün ülkede ilk olarak Ömeriye Eğitim ve Sağlık Vakfı Hayır Kurumu adıyla faaliyetlerine başladığını ve devletten vergi muafiyeti aldığını belirten M.T, vergisiz şekilde hem okul hem de yardım faaliyetleri adı altında ülkeye sokulan malzemelerin piyasada satıldığını söyledi.

Okulların yasa dışı şekilde bu vakıftan Kaynak isimli şirkete aktarıldığını kaydeden M.T, sonrasında ise özel izinler alınarak bu şirket adı altında vergisiz mal sokulmaya devam edildiğini kaydetti.

M.T. “Yaklaşık 4 yıl önce ülkeye yüklü miktarda mobilya sokuldu. Kaynak adı altında bunları getirdiler. Gümrüğe yazı yazarak tam 3 milyon birr (640 bin lira) vergi muafiyeti aldılar. Bu mobilyaların hiçbiri okullarda kullanılmadı hepsi piyasaya satıldı.” dedi.

Bu mobilyaların satışı için aracılar kullanıldığını aktaran M.T., “Burada kendilerine bağlı Türk tüccarlar var, onlar da bu konuda bunlara yardım ediyor.” diye konuştu.

'100 KURBAN KESİP 1000 TANE KESTİK DİYORLARDI'

Örgütün ülkeye yurt dışından gönderilen yardımları “yapıldı” göstererek halkın parasını çaldığını belirten tanık V.A. ise kendisinin de boş kağıda yüzlerce uydurma isim yazarak imza attığını belirtti.

V.A, “Eğer iki kişiye yardım ederlerse ‘200 kişiye yardım ettik’ diyorlardı. Defalarca sordum ‘neden böyle yapıyorsunuz’ diye. Sürekli soru sormamdan ötürü benden rahatsız oluyorlardı.” diye konuştu.

Kurban Bayramı dönemlerinde de aynı şeyin tekrarlandığını ifade eden tanık V.A. şu ifadeleri kullandı:

“Kimse Yok Mu Derneği buraya geliyordu. Onlar gelmeden önce bu okulun yöneticileri hayvanları hazır ediyordu. Kağıt üstünde hayvanları satın aldıklarından kat kat fazla fiyatta gösteriyorlardı. Eğer 100 tane kesiyorlarsa da 1000 tane kestik diyorlardı.”

İŞLERİ ESKİ İNGİLTERE İMAMI DEVRALDI

Tanık V.A, bu yasa dışı işlerin eskiden Etiyopya imamı olarak bilinen Murat Yıldırım tarafından tasarlandığını ve yapıldığını, şu anda örgütün Etiyopya ayağının başını eski İngiltere imamı olarak bilinen Adnan Azak’ın aldığını söyledi.

Sözde imamlar adına ülkedeki işleri fiili olarak yıllardır okul yöneticisi Celil Aydın’ın yürüttüğünü kaydeden tanık V.A, “Celil Aydın, okulların yöneticisi konumunda. Aynı zamanda tüm yasa dışı işlerin de beyni. Yolsuzluk nasıl yapılır, yöneticiler nasıl yola getirilir çok iyi biliyor.” ifadelerini kullandı.