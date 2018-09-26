Darbeci cumhurbaşkanından skandal 'İsrail' açıklaması!

Askeri darbeyle iktidarı ele geçiren Muhammed Veled Abdülaziz’in hükumeti, ülkedeki İslami hareketlerin manevi lideri kabul edilen Şeyh Muhammed Hasan ed-Dedo eş-Şankiti’nin başkanlığını yaptığı Merkez-u Tekvin-i l-Ulema’yı (Moritanya Alim Yetiştirme Merkezi) kapatma kararı aldı.

17 yıl süren köklü eğitim programıyla İslami ilimler alanında bölgenin en iyi eğitim merkezi haline gelen Alim Yetiştirme Merkezi, öğrencilere aşırı fikirlerin aşılandığı bahanesiyle polis baskınıyla kapatıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan merkezin başkan yardımcısı Mahfuz Veled İbrahim Fal, “İtidal ve orta yolu kendine şiar edinmiş ve bu uğurda hizmet veren bir kurumun polisler tarafından kuşatılmasının keyfi ve kaygı verici bir eylem olduğunu” ifade etti.

Alim Yetiştirme Merkezinde İslami ilimlerin öğretildiği ve orada eğitim gören talebelerin aşırıcılıktan uzak tutulduğunu belirten İbrahim Fal, ”Merkezimizin müfredatında, eğitim programları hakkında herhangi bir şüphe duymaları halinde medreseyi kapatma kararı almak yerine yetkili makamların buraya müfettişler göndermesi gerektiğini” vurguladı.

Medresenin kapatılmasına ilişkin olarak Twitter hesabında açıklamalrda bulunan Katar merkezli haber kanalı El Cezire’nin ünlü program sunucusu Abdussamed Nasır, “Alim Yetiştirme Merkezi’nin kapatılma kararı merkezin başkanı Şeyh Muhammed Hasan ed-Dedo eş-Şankiti'nin Cuma hutbesinde Moritanya Cumhurbaşkanını eleştirmesinden sonra alındı” dedi.

El Cezire sunucusu Nasır, Şeyh Muhammed Hasan El-Dedew’in hutbede ‘İsrail'in, Müslümanlardan daha merhametli olduğunu’ söyleyen Moritanya Cumhurbaşkanını eleştirerek, “İsrail’i Müslümanlardan üstün tutmak caiz olmadığını” söylediğini aktardı.

Geçtiğimiz Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdülaziz, İslami hizmetler yürüten cemaatleri uyarmış ve uygun bir zamanda açıklamadığı bazı adımların atılacağının altını çizmişti.

Yaptığı açıklamada Moritanya’nın darbeci Cumhurbaşkanı, "Arap ülkelerinde meydana gelen tüm olumsuzlukların asıl sebebi İslamcılardır. Birçok ülkede yıkıma neden oldular. İsrail, siyasal İslamcı cemaatlerden daha merhametlidir" demişti.

Moritanya’da yapılan son seçimlerde muhalefetin meclisteki 40 sandalyeden 14'ünü kazanan Devamlı İslam Partisi, Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdülaziz'in İslami hareketlere yönelik tehditlerinin anayasa aykırı davranarak üçüncü dönemde de Cumhurbaşkanı olma arzusunun bir parçası olduğunu öne sürdü.

MUHAMMED VELED ABDÜLAZİZ KİMDİR?

General Muhammed Abdülaziz (d. 20 Aralık 1956), Moritanya devlet başkanı olarak hizmet veren, Moritanyalı bir politikacı. Ağustos 2005 darbesinin önde gelen isimlerinden Başkan Muaviye Veled Seyyid Ahmed et-Tayi'yi deviren ve Ağustos 2008 yılında Devlet Başkanı Seydi Muhammed Veled Şeyh Abdullah'ı bir darbe ile deviren yüksek rütbeli subaydır.

İkinci darbesinde Yüksek Devlet Konseyi Başkanı oldu. Kazandığı Temmuz 2009 başkanlık seçimlerinde aday olduğunu simgelemek amacıyla Nisan 2009 yılında bu görevinden istifa etti. 5 Ağustos 2009 tarihinde devlet başkanlığı görevi için yemin etti.

Kaynak: Milli Gazete