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Darbeci Batmaz'dan, jandarma komutanına duruşmada tehdit

Darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten sivil imamlardan Kemal Batmaz, kendisini uyaran, cezaevinin güvenliğinden sorumlu Ankara İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Tarık Hekimoğlu'nu, "Size sadece şunu söylüyorum, harekete geçtiğimde ne olacağını göreceksin, görüşeceğiz." diyerek tehdit etti - Batmaz'ın tehditleri ve istediği zaman diğer sanıkları harekete geçirebileceğine ilişkin ifadeleri hakkında, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca adli, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Müdürlüğünce de idari işlem başlatıldı

19 Aralık 2018 Çarşamba 11:09
Darbeci Batmaz'dan, jandarma komutanına duruşmada tehdit

ANKARA (AA) - TANJU ÖZKAYA - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten sivil imam Kemal Batmaz, duruşma düzenini bozduğu için kendisini uyaran cezaevinin güvenliğinden sorumlu albayı, "Size sadece şunu söylüyorum, harekete geçtiğimde ne olacağını göreceksin, görüşeceğiz." diyerek tehdit etti.

Sözde imam Batmaz'ın tehditlerinin yanı sıra, istediği zaman diğer sanıkları harekete geçirerek duruşmanın düzenini bozacağına ilişkin ifadeleri, jandarma görevlilerince tutanağa geçirildi.

Adli makamlara gönderilen tutanağa göre, Batmaz, Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülmesine devem edilen davanın, 14 Aralık'taki duruşmasında gösterilen yere oturmayı reddetti.

Duruşma salonunun arka tarafına geçmek isteyen Batmaz, sanık sayısının fazla olması nedeniyle söz konusu yerde boş sandalye olmadığını söyleyen görevlilere, "Keyfi muamele yapıyorsunuz, ben burada oturacağım." diye bağırdı.

Duruşma görevlisi jandarma, Batmaz'a, duruşmanın düzenini bozmaması ve gösterilen yere oturması uyarısını tekrarladı.

Davanın diğer sanıkları da Batmaz'ı uyaran görevlilere bağırarak, fiili müdahalede bulunmak istedi.

Duruşma salonlarının güvenliğinden sorumlu Ankara İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Tarık Hekimoğlu'nun müdahalesiyle gerginlik yatıştırıldı.

- "Harekete geçtiğimde ne olacağını göreceksin" tehdidi

Albay Hekimoğlu, duruşmanın sonunda, mahkemenin düzenini ve güvenliğini bozacak provokasyonlardan kaçınması için Batmaz'ı uyardı.

Batmaz da kendisine yasaları hatırlatan Albay Hekimoğlu'na yüksek sesle "Ben kurallara uyuyorum ancak her şeyime karışıyorsunuz. Provokasyon böyle olmaz, ben provokasyon yaptığımda salonda neler olacak, göreceksin." karşılığını verdi.

Albay Hekimoğlu'nun "Ne olacak?" sorusu üzerine Batmaz, "Size sadece şunu söylüyorum, harekete geçtiğimde ne olacağını göreceksin, görüşeceğiz." diye tehditte bulundu.

Batmaz'ın tehditleri ve istediği zaman diğer sanıkları harekete geçirebileceğine ilişkin ifadeleri hakkında, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca adli, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Müdürlüğünce de idari işlem başlatıldı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 11:09
  1. Akıncı Üssü
  2. darbe girişimi
  3. FETÖ
  4. Fetullahçı Terör Örgütü
  5. KEmal Batmaz
  6. sivil imam
  7. tehdit

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