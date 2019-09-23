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Darbeci askerlere 'mühimmat' soruşturması başlatıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 15 Temmuz'da, TSK'ya ait araç, silah ve mühimmatların darbe girişiminde kullanılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

23 Eylül 2019 Pazartesi 18:48
Darbeci askerlere 'mühimmat' soruşturması başlatıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında TSK'ya ait araç, silah ve mühimmatların darbe girişiminde kullanılmasına ilişkin "Milli Müdafaa Vasıtalarını Kasten Tahrip" suçundan soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, TSK envanterindeki araç, silah, mühimmat ve sair harp malzemesini askeri hizmet dışı bir nedenle kışla dışına çıkarılması ve darbe girişiminde kullanılması talimatını veren birlik komutanları ile bu talimatı yerine getiren birlik personelleri hakkında "Milli Müdafaa Vasıtalarını Kasten Tahrip" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen menfur darbe girişimi sırasında, Cumhuriyet Başsavcılığının adli yetki ve sorumluluk sahasında bulanan bölgelerde yurt savunmasında kullanılmak üzere devlet tarafından tahsis ve tedarik edilen TSK envanterindeki araç, silah, mühimmat ve sair harp malzemesinin, tahsis ve tedarik amacına aykırı biçimde askeri hizmet dışı bir nedenle kışla dışına çıkarılmasına ve menfur darbe girişiminde kullanılmasına ilişkin soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 109/2. maddesinde düzenlenen 'astına suç işlemek için talimat veren' birlik komutanları ile adli bir suç ihtiva ettiğini bilebilecek durumda olmasına rağmen, konusu suç teşkil eden bu talimatı yerine getirmekten imtina etmeyen bağlı birlik personelleri hakkında, menfur darbe girişiminde kullanılan silah, mühimmat, araç ve sair harp malzemesinin, tahribine, terk edilmesine, yok edilmesine, kaybedilmesine veya kullanılamayacak hale getirilmesine sebebiyet vermek suçundan dolayı, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 42 ile 309/2. maddelerinin açık hükümleri sebebiyle, evvelce soruşturma, yargılama ve hüküm konusu yapılmış diğer tüm suçlardan ayrı ve bağımsız olarak, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 59/1-3. maddelerinde belirtilen "Milli Müdafaa Vasıtalarını Kasten Tahrip" suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca kapsamlı bir soruşturma başlatılmıştır."

 

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 18:48
  1. 15 Temmuz
  2. TSK
  3. darbe girişimi
  4. Anadolu Ajansı

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