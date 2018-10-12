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Darbeci albaydan 28 Şubat itirafı: O dönem bizi aramadılar

FETÖ’nün 28 Şubat döneminde örgüt elemanlarını deşifre etmemek için irtibatı kopardığı anlaşıldı.

12 Ekim 2018 Cuma 08:11
Darbeci albaydan 28 Şubat itirafı: O dönem bizi aramadılar

Ankara Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında birçok örgüt elemanı itirafçı oldu. Bu sayede örgütle mücadelede önemli bir noktaya gelinirken, yeni hususlar da gün yüzüne çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra “itirafçı” olması nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ahmet G.’nin ifadesinde dikkat çeken detaylar yer aldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda Albay olarak görev yapan Ahmet G., örgütle bağlantısını anlattı.

SORULARI VERMEMİŞLER!
 FETÖ ile bağlantısının 1986 yılında başladığını söyleyen Ahmet G., “Deniz lisesi sınavlarına girdim ve kazandım. Burada kimse bana soruları vermedi. Bana sohbetlerde sürekli derslerimin iyi olması konusunda telkinlerde bulunuyorlardı” dedi. 1994 yılında Foça’ya tayin olduğunu ve 2 yıl boyunca gemide ikamet ettiğini ifade eden Ahmet G., 1996 yılında Kardak krizinde görev aldığını söyledi.

 ALTI YIL ARAMAMIŞLAR
Şüpheli Ahmet G’nin ifadesinde örgütün 28 Şubat sürecinde yaşadıklarına ilişkin beyanları dikkat çekti. Ahmet G., 28 Şubat sürecinde FETÖ abilerinin kendisiyle hiçbir şekilde iletişim kurmadığını beyan etti. 1999 yılında ise ABD’den döndüğü süreçte depremden dolayı örgüt içerisinde kendisiyle irtibat kurması gerekenler arasında ölenler olduğunu düşündüğünü aktaran Ahmet G., örgütün 2003 yılında iletişime geçtiğini kaydetti. Bu kapsamda FETÖ’nün 28 Şubat döneminde örgüt elemanlarını deşifre etmemek için böyle bir taktik uyguladığı dikkat çekti.
Mahrem abileriyle genelde hep aynı tarih ve yerlerde buluştuklarını anlatan Ahmet G, şunları söyledi: “Yani buluşma tarihimiz ve yerimiz bir önceki görüşmede kararlaştırılırdı. Bu tarihlerde sıkıntı olduğunda beni sabit hatlardan ve bilmediğim numaralardan arayarak yeni buluşma tarih ve yerini bildirirlerdi. Ayrıca hâl hatır sormak için aradıkları da oluyordu.”


(Türkiye)
Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 08:11
  1. Ankara
  2. FETÖ

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