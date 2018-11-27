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Darbeci albay rehin alınan albaya silah çekmiş

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığında rehin alınan müşteki uzman çavuş Mustafa Aydoğmuş, sanık eski kurmay albay Erkan Öktem'in, o gece rehin alınan Albay Güven Şağban'ın kafasına silahını doğrulttuğunu belirtti- Aydoğmuş, kolluk kuvvetlerinin karargaha operasyon düzenleneceği yönündeki anonsundan sonra bazı darbecilerin silahlarını saklamak için çaba gösterdiğini ve kendisini rehine gibi göstermeye çalıştığını vurguladı

27 Kasım 2018 Salı 13:27
Darbeci albay rehin alınan albaya silah çekmiş

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla müştekiler hazır bulundu.

Müşteki sıfatıyla beyanda bulunan uzman çavuş Mustafa Aydoğmuş, 15 Temmuz akşamı Jandarma Genel Komutanlığında harekat merkezinde nöbetçi olduğunu beyan etti.

Aydoğmuş, darbe girişimi gecesi sanık eski kurmay yarbay Bülent Ak'ın harekat merkezine geldiğini, bu esnada yanında silahlı şahısların da bulunduğunu söyledi.

Sanık Ak'ın, "Ordu yönetime el koydu." açıklamasını yaptığını aktaran Aydoğmuş, kendisinin de bulunduğu nöbetçi heyetin, silahlı darbecilerce Sükan Salonu'na götürüldüğünü ve burada rehin tutulduğunu kaydetti.

Darbecilerin, salonda kendilerini ayrı ayrı oturttuğunu ve aralarında konuşmalarına izin vermediğini anlatan Aydoğmuş, başlarında da 2 darbeci teğmenin nöbet tuttuğunu bildirdi. Aydoğmuş, bu esnada başka yerlerde görev yapan jandarma personelinin de darbecilerce rehin alınarak salona getirilmeye devam ettiğini dile getirdi.

İlerleyen zamanda Sükan Salonu'na sanık eski kurmay albay Erkan Öktem'in de geldiğini belirten müşteki Aydoğmuş, Öktem'in diğer darbecilere talimatlar verdiğini, "Karşı gelen olursa vurun, konuşan kimse olmasın." ifadelerini kullandığını bildirdi.

Bir süre sonra Sükan Salonu'na, davanın müştekisi Albay Güven Şağban'ın da rehin alınarak getirildiğini belirten Aydoğmuş, şunları aktardı:

"Öktem, 'Gel bakalım Şağban Bey' diye bir ifade kullandı. Şağban, 'Komutanım diyeceksin' diye karşılık verdi. Bunun üzerine Öktem silahını çıkarttı ve Şağban'ın kafasına doğrulttu. Tetiğe basıp basmadığını bilmiyorum ama bu esnada bir arbede yaşandı. Şağban, Öktem'e, 'Bu yaptığınız suç, yargılanacaksınız' dedi. Daha sonra salona Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürü olduğunu öğrendiğim Turgut Arslan'ı getirdiklerini gördüm. İlerleyen saatlerde dışarıdan çatışma sesleri gelmeye başladı."

- Darbeciler silahlarını saklamış

Sabah saatlerine kadar dışarıdan silah seslerinin gelmeye devam ettiğini bildiren uzman çavuş Aydoğmuş, gecenin ilerleyen saatlerinde rehin tutuldukları Sükan Salonu'ndan çıkarılarak alt katlara indirildiklerini beyan etti.

Kolluk kuvvetlerinin karargaha operasyon düzenleneceği yönündeki anonsundan sonra bazı darbecilerin silahlarını saklamak için çaba gösterdiğini ve kendilerini rehine gibi göstermeye çalıştığını vurgulayan Aydoğmuş, darbecilerden şikayetçi olduğunu beyan ederek davaya katılma talebinde bulundu.

Duruşmaya öğle arası verildi.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 13:27
  1. 15 Temmuz
  2. Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi
  3. darbe girişimi
  4. FETÖ
  5. Jandarma Genel Komutanlığı

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