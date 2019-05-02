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"Darbe teşebbüsü bizzat Beyaz Saray'dan yönetildi"

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro:- "Dün girişilen darbe teşebbüsü bizzat Beyaz Saray'dan, John Bolton tarafından yönetildi"- "Burada silahlar ve tüfekler değil, yalnızca halk başa getirebilir ve yalnızca halk indirebilir. Miraflores Sarayına asla kukla bir başkan getiremeyecekler"- "Halkımızın bilgilenmesi için önümüzdeki günlerde, darbe girişimi nasıl hazırlandı, kim nasıl komplo kurdu, nasıl ihanet etti bütün kanıtları göstereceğim"

02 Mayıs 2019 Perşembe 04:14
"Darbe teşebbüsü bizzat Beyaz Saray'dan yönetildi"

CARACAS (AA) - Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Bir Avrupa gazetesi dün Donald Trump ve John Bolton'ın gün doğmadan önce askeri darbenin bütün operasyonlarını koordine ettiğini yazdı. Dün girişilen darbe teşebbüsü bizzat Beyaz Saray'dan, John Bolton tarafından yönetildi." dedi.

Maduro, Başkent Caracas kent merkezi Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'in karşısındaki Sucre Bulvarında, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kapsamında düzenlenen etkinlikte konuştu.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününe bu yıl oldukça yüksek katılım olduğunu dile getiren Maduro, "İşçi kardeşlerim, 1 Mayıs kahraman işçi sınıfı gününde yeni bir darbe teşebbüsü daha bozguna uğratılmıştır. Bu 1 Mayıs'ta düzenlenen gösteri, ne pahasına olursa olsun Venezuela halkının vatanını ve devrimini koruyacağını ifade ediyor. Komutan Chavez'i devirememişlerdi ve bizi de deviremediler ve deviremeyecekler." diye konuştu.

Devlet Başkanı Maduro, Venezuela halkının vatanı için canını feda edebileceğini belirterek, "Sağın komplolarından birini bozguna uğrattık. Bir elçilikten diğerine kaçıyorlar. Adalet onları arıyor, er ya da geç, hainliklerinin ve işledikleri suçların bedelini ödemek için hapse girecekler." ifadelerini kullandı.

Halkın ve Venezuela silahlı kuvvetlerinin askeri darbeye izin vermeyeceğini vurgulayan Maduro, "Kim Miraflores'e gelmek istiyorsa, tek bir şey yapması gerekir; halkın oyuyla seçimi kazanmak. Venezuela'da devlet başkanı olmanın tek yolu budur. Burada silahlar ve tüfekler değil; yalnızca halk başa getirebilir ve yalnızca halk indirebilir. Miraflores Sarayına asla kukla bir başkan getiremeyecekler" şeklinde konuştu.

- "Darbe teşebbüsü bizzat Beyaz Saray'dan yönetildi"

Devlet Başkanı Maduro, ülkesindeki darbe teşebbüsünde ABD'nin parmağı olduğunu ifade ederek, "Bir Avrupa gazetesi dün Donald Trump ve John Bolton'ın gün doğmadan önce askeri darbenin bütün operasyonlarını koordine ettiğini yazdı. Şili, Brezilya, Arjantin ve Kolombiya hükümetlerini arayıp desteklemelerini istemişler. Dün girişilen darbe teşebbüsü bizzat Beyaz Saray'dan, John Bolton tarafından yönetildi." dedi.

Maduro, "ülkeyi terk etmeye hazır olduğunu ancak Rusların kendisini son anda ikna ettiğine" dair ABD tarafından yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığını da bildirdi.

Anayasaya ve yasalara saygı gösterilmesinin önemine dikkati çeken Maduro, "Halkımızın bilgilenmesi için önümüzdeki günlerde, darbe girişimi nasıl hazırlandı, kim nasıl komplo kurdu, nasıl ihanet etti bütün kanıtları göstereceğim. Umarım adalet üzerine düşen görevi yerine getirir. Adalet bu kanlı darbe girişiminin faillerinin yakalanmasını ve hapse atılmasını emrettiğinde bunu yapmak için elim titremeyecek." diye konuştu.

- Maduro'dan Ulusal Değişim Planı

Devlet Başkanı Maduro, halkın şikayet ve önerilerini dinlemek için Ulusal Değişim Planı uygulanacağını ve halkın görüşüne başvurulacağını belirterek şunları kaydetti:

"Ülkeyi daha ileriye götürebilmek, neler yapmamız gerektiğine dair halkın görüşünü ve tekliflerini almak için 4-5 mayısta halkımızı diyalog ve aksiyon planı olan Ulusal Değişim Planına katılmaya davet ediyorum. 80'den fazla sosyal kuruluşu bir araya getiren Bolivarcı Halk Kongresini (CPB) özel bir oturuma çağırıyorum. Venezuela Birleşik Sosyalist Partisini de 4-5 Mayıs'ta parti kongresine davet ediyorum. Son olarak, ülkedeki bütün valileri ve belediye başkanlarını da ulusal değişim planı çerçevesinde kendi önceliklerini sunmaları için davet ediyorum."

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 04:14
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro
  3. Venezuela'daki darbe girişimi

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