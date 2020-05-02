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Siyaset

Darbe söylemlerine Devlet Bahçeli'den sert tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bugünlerde demokrasi dışı arayışlarını gizlemeyen, sandıkta bulamadıklarını sokaklardan devşirmeye çalışan sefil siyasetçilerin, sefih destekçilerinin ağızlarından düşürmedikleri demokrasi elbette sahte ve sanaldır. Bunların söz ve açıklamaları yalnızca demagojiden ibarettir." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 17:26:00 -
Darbe söylemlerine Devlet Bahçeli'den sert tepki

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bugünlerde demokrasi dışı arayışlarını gizlemeyen, sandıkta bulamadıklarını sokaklardan devşirmeye çalışan sefil siyasetçilerin, sefih destekçilerinin ağızlarından düşürmedikleri demokrasi elbette sahte ve sanaldır. Bunların söz ve açıklamaları yalnızca demagojiden ibarettir."

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Yorumlar

Hasan uygur

Bence tamamen gündem değişme. Kim darbe yapmaya cesaret edecek artik Şu ortamda.
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