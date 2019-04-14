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Sudanlı yazardan Türkiye'ye çağrı: Meydanı boş bırakmayın!

Sudanlı yazar Mayada Kemal Eldeen, ülkesinde gerçekleşen darbe ile beraber yeni bir süreç başladığını belirterek, "Türkiye, Sudan'da meydanı boş bırakmamalı, oluşan boşluluğu başka güçlerin doldurmasına izin vermemeli." uyarısında bulundu.

14 Nisan 2019 Pazar 08:26
Sudanlı yazardan Türkiye'ye çağrı: Meydanı boş bırakmayın!

Sudanlı Araştırmacı-Yazar Mayada Kemal Eldeen, Sudan'da askeri müdahaşe ile beraber yeni bir süreç başladığını belirterek, "Türkiye, Sudan'da meydanı boş bırakmamalı, oluşan boşluluğu başka güçlerin doldurmasına izin vermemeli." dedi.

Afrika Koordinasyon ve Eğitim Merkezi (AKEM)  ve Afrika Araştırmacıları Derneği (AFAM) üyesi de olan Eldeen, Sudan'da gerçekleşen askeri müdahaleye ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Eldeen, Sudan'da ekmek isyanı olarak başlayan gösterilerin siyasi sürece evrilmesi ve ardından askeri müdahale ile sonuçlanmasının temel nedeninin, mevcut iktidarın sorunlara çözüm üretmemesi olduğunu dile getirdi.

Arap baharının etkileri ve 30 yıllık Ömer el-Beşir hükümetinin yıpranmasının Sudan'ı bu sürece taşıdığını anlatan Eldeen, "Arap baharı ile Mısır, Libya, Tunus ve Cezayir'de rejimlerin yıkılmasını hedef alan hareketler Sudan gençliğini de etkiledi. Sudan muhalefeti bu durumdan faydalanarak ve sosyal medyayı çok etkin kullanarak protestocuları sokaklara toplamayı başardı. 30 yıl süren ve gittikçe yıpranan el-Beşir hükümetinin pasifliği bir nevi geldiğimiz noktanın haritasının çizilmesine yardımcı oldu. Ayrıca el-Beşir hükümeti daha önce benzer olaylar yaşadığı için kendine fazla güvenmiş olabilir. Bu yüzden yeterli önlem alınmadı." diye konuştu.

Sudan'daki protestoların arkasında dış destek faktörünün azımsanmayacak kadar ciddi olduğunu vurgulayan Eldeen, şu ifadeleri kullandı:

"Göstericiler ve muhalefet yurt dışından mali destek aldı elbette. Protestolar yabancı medyada birinci haber olarak geçti. Sosyal medya ise olayları çoğu zaman abartarak, çarpıtarak, gerçek gibi yansıttı. Bu abartılı algı operasyonu olayların çığırından çıkan düzeye taşınması sağlandı. Bu olayda aslında bir nevi medyanın var olmayan bir şeyi nasıl gerçekleştirdiğini gördük. Öte yandan İsrail, Sudan'da protestoları açıktan destekledi. ABD'li ve İngiliz diplomatlar, gerek sosyal medya üzerinden gerek meydanlarda göstericileri ziyaret ederek açıktan destek verdi. Meslek Erbabı Birliği liderleriyle görüşmeler gerçekleştirerek destek vereceklerini söylediler. Al Jazeera ve Al Arabiya haber kanalarının da bu süreçte olumsuz rol oynadıklarını düşünüyorum."

''Beşir medyayı kullanmadı''

Eldeen, el-Beşir hükümetinin Sudan'daki sorunlara çözüm bulmak için siyasi anlamda birtakım değişikler yapmaya çalıştığını ama medya desteği olmadığı için yeterince topluma anlatamadığını kaydederek, şunları aktardı:

"Protestocuların taleplerine karşılık verilmeye çalışıldı aslında, el-Beşir hükümeti kabine değişikliğini gerçekleştirdi. Ekonomi de iyi işlemeye başlamıştı ama bunu topluma yansıtacak ve ikna edecek medyası yoktu. Dolayısıyla insanların hükümetten rahatsızlık duyması devam etti. Sokağa inen insanlar, el-Beşir sonrasında ne olacak sorusunu düşünmeden, alternatif aramadan sadece 'teskutu bes' (düşsün yeter) mantığı ve sloganıyla hareket etti. Ayrıca el-Beşir hükümeti daha önce benzer olaylar yaşandığı için kendini fazla güvenmiş olabilir. Bu yüzden yeterli önlem almadılar."

Mayada Kemal Eldeen, el-Beşir'in tam bir siyaset ve devlet adamı olduğunu, Sudan'ın ekonomik ve siyasi anlamda en zor süreçlerinde çözümler üretmeye çalıştığını anlatarak, el-Beşir sayesinde bölgede barışın sağlandığını dile getirdi.     

''Türkiye, sürece dahil olmalı''

Eldeen, Sudan'da gerçekleşen askeri müdahaleden sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarının önemine işaret etti.     

Türkiye'nin askeri müdahaleden sonra sürece müdahil olması gerektiğine vurgu yapan Eldeen, şöyle devam etti:       

"Sudan, Türkiye'nin Afrika'daki müttefikidir. Türkiye, Sudan'ın dostudur. Türkiye her daim Sudan halkının yanında oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2006'da Darfur krizinin en sıcak olduğu dönemde Sudan ve Darfur'u ziyaret eden ilk yabancı lider olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Darfur'a insani yardım yapılmıştı. TİKA, Türk Kızılay ve diğer STK'lar halen Sudan'da faaliyet gösteriyor. Sudanlılara her alanda yardım ediyorlar. Türkiye bunu Sudan halkının refahı ve iyiliği için yapıyor. Bundan sonra da Sudan'da yönetime kim gelirse gelsin Türkiye ile ilişkilerini sürdürecektir. Sürdürmek zorundadır. 15 Temmuz deneyimini yaşayan Türkiye bu deneyimini Sudanlılarla paylaşmalı."     

Sudan'da askeri müdahale ile beraber yeni bir sürecin başladığını aktaran Eldeen, "Türkiye, Sudan'da meydanı boş bırakmamalı, oluşan boşluluğu başka güçlerin doldurmasına izin vermemeli. Sudan'ın ekonomisini modernize etmesi, halkının refah ve zenginliğe kavuşması için Türkiye'ye çok ihtiyacı var. Sudan, Türkiye tarafından ilgi ve alaka ile takip edilmesi gereken önemli bir ülkedir. Sudan, Türkiye'nin bölgeye açılan kapısıdır. Çavuşoğlu'nun 'Sudan, her zaman bizim Afrika'ya açılan bir kapımız olmuştur.' vurgusu, bu bağlamda iki ülke ilişkileri açısından çok önemli." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 08:26
  1. Türkiye
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  3. Sudan
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  6. Türkiye'ye çağrı
  7. Mayada Kemal Eldeen

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  • Celil yağmuroğluCelil yağmuroğlu32 dk önce
    Sudan halkı bir Afrika hakıdır kökten Afrikalıdır hiç bir Arap halkına benzemezler Türk ve Osmanlı kelimesi duyduğu zaman yüzünde bir tebessüm kaşısındaki Türkü bir Osmanlı geliyor gibi bir İtibar verir ve Türkü bir kurtarıcı gibi görür..Bunu ben Libyada Sudanlıları Türk Şantiyelerinde çok çalıştırdım,,Oradan bu insanları tanıdım Onlara diğer Arap İşçilerinden ayrıcalık tanırdım maddi ve manevi..Türkiye Sudana sahip çıkmalı..SUDAN ORTA DOĞUYA VE DÜNYAYA AÇILMANIN BİR ANAHTARIDIR..SON FIRSATIR TÜRKİYE İÇİN..EĞER BÜYÜKSEN.V.esselam..
  • AliAli35 dk önce
    Yani bu diktatörü halk da istemiyor. Biz niye savunuyoruz o zaman?
  • Celil yağmuroğluCelil yağmuroğlu44 dk önce
    Sudanlı yazar çok doğru söylüyor Türkiye Sudanı boş bırakmamalı ..Sudanlı yazar bunu anlatmaya çalışıyor ..Eğer Türkiye Meydanı boş bırakırsa ..TÜRKİYESUDANI. KAYB EDER VE AYNI ZAMANDAÜMMETİN GÜVENİNİ KAYB OLUR...BUDA BİZZAT TÜRKİYENIN ORTA DOĞUDA ÇIKARLARINA BÜYÜK ZARAR VERİR BU TÜRKİYE HALKI İÇİN GEÇERLİFİR BUNU AK PARTI İYİ BİLMELİ VE ÇOK İYİ OKUMSLI .Vesselam

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