Darbe sonrası iç savaş itirafı! HDP'li Demirtaş'ın 15 Temmuz'dan 4 ay önce ABD'ye verdiği röportaj ortaya çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimiyle ülke yönetimini ele geçirmek için harekete geçmiş ve bu kanlı gecede 251 kişi şehit, 2 bin 734 kişi de gazi olmuştu.

Büyük Türk milleti, FETÖ’nün eli kanlı teröristlerine daha önce dünyada eşine benzerine hiç rastlanmamış bir direniş göstererek bu alçak kalkışmayı püskürtmeyi başarmıştı.

Selahattin Demirtaş'ın 15 Temmuz öncesi ABD'ye verdiği röportaj ortaya çıktı

Kanlı darbe girişiminden yaklaşık 4 ay önce HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın The Washington Post Gazetesi’nden David Ignatius ile yaptığı röportajda çarpıcı ifadeler kullandığı ve adeta darbe kalkışmanın sinyalini verdiği belirlendi.

Demirtaş'ın ABD medya kuruluşuna yaptığı açıklamada "Kısa bir zaman içinde Türkiye'de ciddi bir iç savaş çıkabilir" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

PKK da Doğu illerde hareketlendi

15 Temmuz 2016'da FETÖ'cülerin İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlere odaklanırken terör örgütü PKK'nın da Doğu illerinde hareketlendiği biliniyor.

PKK’dan Demirtaş'a 16 milyon dolar

Şu an terör suçlarından tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş'ın PKK tarafından da fonlandığı ayyuka çıkmıştı.

Gri listede aranırken terör örgütü PKK’dan kaçarak teslim olan Merdan Rüştü Ovalıoğlu, PKK elebaşı Cemil Bayık’ın Selahattin Demirtaş’a eş başkanken HDP’nin seçim çalışmalarında kullanılmak üzere 16 milyon dolar gönderdiğini itiraf etti.