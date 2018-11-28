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Darbe sanığının "duruşmayı uzatma" girişimi reddedildi

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili 224 kişinin yargılandığı davada, sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski albay Cemil Turhan'ın "reddihakim" talebi, "duruşmayı uzatmaya" yönelik olduğu gerekçesiyle kabul edilmedi

28 Kasım 2018 Çarşamba 11:23
Darbe sanığının "duruşmayı uzatma" girişimi reddedildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada sözde sıkıyönetim bildirisinde imzası bulunan eski albay Cemil Turhan mahkeme heyeti için "reddihakim" talebinde bulundu.

Bunun üzerine, Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, talebe ilişkin görüşünü açıklaması için duruşma savcısına söz verdi.

Savcı, sanığın talebinin, süresinde yapılmadığını ve yargılamayı uzatma amacı taşıdığını belirterek, reddedilmesini istedi.

Savcının beyanının ardından kararını açıklayan Başkan Dik, "duruşmayı uzatmaya" yönelik olduğu gerekçesiyle "reddihakim" talebinin kabul edilmediğini açıkladı.

Duruşma devam ediyor.

- FETÖ'nün sözde "yurtta sulh konseyi" üyeleri arasında

Sanık Turhan, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından yargılanıyor.

9 Mayıs'taki duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Turhan'ın da arasında bulunduğu sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin 15 Temmuz'da yurt genelinde şehit edilen güvenlik güçleriyle vatandaşların ölümünden sorumlu tutulmalarını ve 252'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını istedi.

Savcı, 2 bin 558 sivil vatandaş ile 177 güvenlik personelinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle aynı sanıkların 55 bin 880'er yıl hapisle cezalandırılmalarını da talep etti.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 11:23
  1. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. darbe girişimi
  3. eski albay Cemil Turhan
  4. Genelkurmay çatı davası

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