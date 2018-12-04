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Darbe sanığının "duruşmayı uzatma" girişimi engellendi

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara'daki bazı kamu binalarını vuran helikopter pilotlarının da aralarında bulunduğu 152 kişinin yargılandığı davada, eski albay Hakan Cafer Arslan'ın reddi hakim talebi, "duruşmayı uzatma"ya yönelik olduğu gerekçesiyle kabul edilmedi

04 Aralık 2018 Salı 14:44
Darbe sanığının "duruşmayı uzatma" girişimi engellendi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, darbe girişimi sırasında nöbet kulübelerindeki askerlere, kışlaya gelmeleri halinde sivil halk ve polislere ateş etme emri verdiği belirtilen eski albay Hakan Cafer Arslan mahkeme heyeti için "reddi hakim" talebinde bulundu.

Bunun üzerine, Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, talebe ilişkin görüşünü açıklaması için duruşma savcısına söz verdi.

Savcı, duruşmayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle sanığın talebinin kabul edilmemesi yönünde değerlendirmesini sundu.

Savcının beyanının ardından kararını açıklayan Başkan Dik, "duruşmayı uzatma"ya yönelik olduğu gerekçesiyle "reddi hakim" talebinin kabul edilmediğini açıkladı. Başkan Dik, sanığın karara yönelik itirazı 7 gün içerisinde 18. Ağır Ceza Mahkemesine yapabileceğini bildirdi.

Duruşma devam ediyor.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 14:44
  1. 17. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. darbe girişimi
  3. FETÖ
  4. Kara Havacılık Komutanlığı darbe girişimi davası
  5. reddi hakim

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