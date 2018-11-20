Darbe sanığından müştekiye tehdit

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahındaki eylemlere ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, darbeciler tarafından alıkonulan Astsubay Kadir Göçmenoğlu müşteki olarak dinlendi.

Olay tarihinde Jandarma Genel Komutanlığı karargahında bilgi sistem bölük nöbetçisi olduğunu belirten Göçmenoğlu, akşam saatlerinde sanık eski Bilgi Sistem Bölük Komutanı yüzbaşı Erkan Demir'in emriyle Orgeneral Sükan Toplantı Salonu'na gittiğini belirtti.

Göçmenoğlu, söz konusu salona geldiğinde kendisini silahlı bir şekilde karşılayan sanık eski yarbay Yusuf Köz'ün üstünü arayarak cep telefonunu bırakmasını istediğini, bu esnada sanık eski yüzbaşı Ramazan Karabulut'un ise "Kalkmayın, bakmayın, dönerseniz vururum." diyerek salondakileri uyardığını söyledi.

Salonda kendisi gibi alıkonulan çok sayıda personel olduğunu dile getiren Göçmenoğlu, ilerleyen saatlerde darbecilerden birinin rehinelerin başında bekleyen askerlere, polisleri kastederek, "Kobralar (helikopter) biçti geçti, leşleri etrafa dağıldı, eski uzun halkı sokağa çağırıyor ama süreç lehimize gelişiyor." dediğini aktardı.

Göçmenoğlu, sabah saatlerinde polisin karargaha düzenlediği operasyonla darbecilerin elinden kurtulduğunu belirtti, sanıklardan şikayetçi oldu.

- Müştekiyi tehdit etti

Müşteki Göçmenoğlu, beyanının ardından mahkeme heyeti ile sanıklar ve taraf avukatlarının sorularına cevap verdi.

Soru sormak için söz alan sanık eski astsubay Abdülkadir Baytak, Göçmenoğlu'na "Bugün burada olmasa da başka bir yerde sana bunun hesabını soracağım." dedi.

Araya giren Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal, sanık Baytak'ı ifadeleri nedeniyle uyardı.

Duruşmaya yarın devam edilecek.