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Darbe sanığı yarbay, helikopterlere mühimmat yükleme emrini vermiş

FETÖ'nün darbe girişiminde Kara Havacılık Komutanlığındaki olaylara ilişkin davada, sanıklarından eski astsubay Resul Bardakkaya, olay gecesi sanık eski yarbay Murat Bolat'ın Ankara'daki bazı kamu binalarını vuran helikoptere mühimmat yükleme emrini verdiğini anlattı

05 Aralık 2018 Çarşamba 15:01
Darbe sanığı yarbay, helikopterlere mühimmat yükleme emrini vermiş

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan eski astsubay Resul Bardakkaya, olay tarihinde Kara Havacılık Komutanlığı Bakım Taburu'nda helikopter teknisyeni olarak görev yaptığını söyledi.

Bardakkaya, olay günü saat 16.30'da kendisini yanına çağıran Tabur Komutanı eski yarbay Murat Bolat'ın mesaiye kalmasını emrettiğini, Bolat'ın Kara Kuvvetleri Komutanının denetlemeye geleceğini söylemesi üzerine, hangar bölgesine gönderildiğini belirtti.

Bolat'ın saat 22.00 sıralarında eski astsubay Süleyman Nazif Türkoğlu ile helikopter başında hazır olmalarını emrettiğini aktaran Bardakkaya, "Hangardan uçuş hattına çıktık, denetlemenin devam ettiğini düşündük. Murat Bolat'ın 'acil uçuş var' demesiyle helikopterleri hazırladık." diye konuştu.

Bakım Tabur Komutanı eski yarbay Murat Bolat'ın gelerek, "Acil uçuş var, helikopterleri hazırlayın, mühimmatları yükleyin" dediğini aktaran Bardakkaya, şunları kaydetti:

"Ben hava sahasının uçuşa kapatıldığını bilmiyordum, bilmem de mümkün değil. Ben teknisyenim yer birliğinde çalışmaktayım. Benim bu emri bildiğime dair tek bir somut delil de yoktur. Ben görev tanımım dışında bir eylemde bulunmadım. Sabaha karşı ailemden gelen telefonla darbe girişimini öğrendim ve emirleri dinlemeden saat 04.00'da kışlayı terk ettim. Üç ay görevime devam ettim, bu sürede komutanlarımın emriyle helikopterleri gayri faal hale getirdim."

- Nezarethanede tehdit etmiş

Mahkeme salonuna getirilirken eski yarbay Murat Bolat'ın ifadesini değiştirmesi yönünde telkinlerde bulunduğunu ve baskı yaptığını ileri süren Bardakkaya,"Murat Bolat salona getirilirken nezarethanede bana 'Benim emir verdiğimi söylemeyeceksin, ben buradan çıkarım olan sana olur.' diyerek beni tehdit etti." iddiasında bulundu.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 15:01
  1. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. FETÖ
  3. Kara Havacılık Komutanlığı darbe girişimi davası

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