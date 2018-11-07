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Darbe sanığı yarbay bilgisayarındaki dijital verileri kabul etmedi

Genelkurmay Karargahı'ndaki bilgisayarında FETÖ ele başının görüntüleri ele geçirilen eski yarbay Çoban, dijital materyallerin hukuka aykırı olarak elde edildiğini savundu.

07 Kasım 2018 Çarşamba 21:21
Darbe sanığı yarbay bilgisayarındaki dijital verileri kabul etmedi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan olay tarihinde Genelkurmay Basın Halkla İlişkiler Dairesi'nde şube müdürü olan eski yarbay Muzaffer Çoban, dosyasının davadan tefrik edilmesini istedi.

Darbe girişiminin yaşandığı gece mesaide kalmasının özel bir nedeni bulunmadığını savunan Çoban, çalıştığı şubenin çok yoğun olduğunu ve mesaiye devam etmesinin olağanüstü bir durum olmadığını iddia etti.

Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda kullandığı bilgisayarında ele geçirilen materyallerin hukuka aykırı olarak elde edildiğini ileri süren Çoban, bilgisayarındaki görüntülerin çeşitli internet sitelerinden kendisinin haberi olmadan indirilmiş olabileceğini bildirdi.

Bilgisayarında FETÖ elebaşının fotoğraf ve videoları bulunmuştu

Darbe girişiminin yaşandığı gün 4 korsan bildiriyi TSK'nın resmi sitesinde yayımladığı tespit edilen Muzaffer Çoban'ın bilgisayarında ele geçirilen dijital materyallerde örgüt elebaşı Gülen'in çok sayıda video ve fotoğrafı bulunmuştu.

Dava dosyasına giren Çoban'a ait dijital materyal inceleme raporunda, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kurucusu ve yöneticisi Fetullah Gülen'e ait sohbet kayıtlarıyla gerek görsel gerekse ses olarak örgüt mensuplarına mesajlar vermek için kullandığı ses kayıtlarına rastlanılmıştır." tespitine yer verilmişti.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 21:21
  1. Ankara
  2. FETÖ
  3. darbe girişimi
  4. Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin

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