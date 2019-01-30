0553 313 94 23

Darbe sanığı eski subaylar hakkında FETÖ itirafı

FETÖ'nün darbe girişiminde Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada tanık olarak dinlenen FETÖ itirafçıları M.Ö. ve Ö.Ö, sanık eski üsteğmen Sinan Ünal'ın, tanık F.B. de eski üsteğmen Sefa Aygün'ün örgütle bağı bulunduğunu anlattı

30 Ocak 2019 Çarşamba 17:02
Darbe sanığı eski subaylar hakkında FETÖ itirafı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Tanık sıfatıyla ifade veren M.Ö, 2009'dan itibaren FETÖ ile irtibatının bulunduğunu, kendisinden sorumlu örgüt üyesinin "Hamdullah" kod isimli kişi olduğunu anlattı.

Hamdullah'ın yönlendirmesiyle yaklaşık 2 yıl sanık eski üsteğmen Sinan Ünal ile aynı evde kaldıklarını beyan eden M.Ö, belirli aralıklarla eve gelen Hamdullah'ın, Ünal ve kendisi ile örgütsel kapsamlı sohbetler yaptığını kaydetti.

Hamdullah'ın, zaman zaman kendisini ankesörlü telefonla aradığını, Ünal'ı da aramış olabileceğini dile getiren M.Ö, hem kendisine hem de Ünal'a, Hamdullah tarafından kod isim verildiğini ancak sanık Ünal'ın kod adını hatırlamadığını ifade etti.

Tanık M.Ö, 2013'te tayininin başka ile çıkmasından sonra, Ünal'ın örgütsel bağı bulunup bulunmadığını bilmediğini söyledi.

FETÖ soruşturması nedeniyle meslekten ihraç edildiğini aktaran Ö.Ö, 2010'da teğmen rütbesiyle mesleğe başladığı dönemde sanık eski üsteğmen Sinan Ünal ile aynı evde örgüt sohbetlerine katıldıklarını beyan etti.

Kendisinin, 2002'den itibaren FETÖ ile bağının bulunduğunu bildiren Ö.Ö, belirli aralıklarla örgüt tarafından ankesörlü telefonla arandığını kaydetti.

- Sefa Aygün hakkında iddialar

Tanık F.B, ilkokul döneminde gittiği dershane vasıtasıyla FETÖ yapılanmasıyla tanıştığını, yapıya ilişkin tanıdığı isimlerden birinin de davanın sanıklarından eski üsteğmen Sefa Aygün olduğunu ifade etti.

FETÖ bağlantısı nedeniyle astsubaylık görevinden ihraç edildiğini söyleyen F.B, ilerleyen dönemde Aygün'ün örgütle bağına dair somut bir bilgisinin bulunmadığını söyledi.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 17:02
  1. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. darbe girişimi
  3. FETÖ
  4. Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Donald Trump, Venezuela'daki kukla lideri telefonla aradı
    1. Donald Trump, Venezuela'daki kukla..
    2. İş makinesi servis minibüsüne çarptı:..
    3. Kış aylarında neden daha fazla kilo..
    4. PKK'nın iğrenç yüzünü ifşa etti!..
    5. Çocuklar neden öfkelenir? Sinirli..
    6. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    7. Libya'daki 162 Nijeryalı göçmen..
    8. Quaresma son dakika Beşiktaş'dan..
    9. CHP'li aday konuşmakta zorlanınca..
    10. Konya-Antalya karayolunda ulaşım..
    11. Yiğit Ege Yazar'a "En İyi Erkek..
    12. "Üretim miktarlarında yüzde 30 düşüş..
    13. Kadıköy'de bir binanın çatı katı yandı
    14. Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'ya sürpriz..
    15. Muğla'da bazı mahalleler sular altında..
    16. Dudak çatlakları nasıl geçer? Kuruyan..
    17. Borsa günü yatay tamamladı
    18. Alkollü müşteriyi 1 yumrukta bayılttı!
    19. İstanbul'da bulunan AVM'de silah sesleri
    20. Başakşehir aldı! Eskişehirspor'un..
    AK Parti’den Aziz Kocaoğlu’na çağrı: Oynanan oyun nedir? Hemen açıkla
    AK Parti’den Aziz Kocaoğlu’na çağrı: Oynanan oyun nedir? Hemen açıkla
    Anne-babaları uyardı, Hükümete çağrı yaptı! BTS tehlikesi ile "cinsiyetsiz toplum" projesi gerçeğe dönüşüyor
    Anne-babaları uyardı, Hükümete çağrı yaptı! BTS tehlikesi ile "cinsiyetsiz toplum" projesi gerçeğe dönüşüyor
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Nihat Zeybekci'den CHP'li isme övgü dolu sözler: Hiçbir zaman doğruluktan şaşmaz
    Nihat Zeybekci'den CHP'li isme övgü dolu sözler: Hiçbir zaman doğruluktan şaşmaz
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi

    Günün Karikatürü

    30 Ocak 2019
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!