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Darbe sanığı astsubay kamera kayıtlarını inkar etti

FETÖ'nün darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi- Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'na gelen darbeci askerleri nizamiyede karşılayıp komuta katına kadar eşlik ettiği belirtilen eski astsubay Suat Sağlam, olay gününe ait güvenlik kamera kayıtlarının suç delili sayılamayacağını savundu

22 Kasım 2018 Perşembe 18:45
Darbe sanığı astsubay kamera kayıtlarını inkar etti

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklarla müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan, eski astsubay Suat Sağlam, olay tarihinde eski Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Dönüşüm Dairesi Başkanı tümgeneral Mehmet Dişli'nin emir astsubayı olduğunu söyledi.

Darbe girişiminin yaşandığı gün mesaisi sırasında anormal bir durum görmediğini belirten Sağlam, o gün Dişli'nin, Genelkurmay Başkanına "Türk Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılanmasına" ilişkin sunum yapacağından dolayı karargahta kaldığını iddia etti.

Dişli'nin saat 20.00 sıralarında karargahtan ayrıldığını öne süren Sağlam, her zamanki yerinde beklediği sırada amiri olan eski Albay Doğan Öztürk'ün emri üzerine bahçeye çıktıklarını söyledi.

Sağlam, nizamiye bölgesine gittiklerinde Özel Kuvvetler Komutanlığından bir grubun araçlarla bulundukları yerden içeri girdiklerini belirterek, grubun başındaki eski kurmay albay Fırat Alakuş'un güvenlik tedbirleriyle ilgili geldiklerini söylediğini aktardı.

Özel Kuvvetlerin koşar adım komuta katına çıktığını söyleyen Sağlam, karargaha geçtiğinde Mehmet Dişli'nin geri döndüğünü ve kendisine çantasını verip sonrasında ise Dişli'nin Genelkurmay Başkanının odasına geçtiğini kaydetti.

Karargahta Özel Kuvvetler personelinin faaliyetlerine devam ettiğini belirten Sağlam, şunları kaydetti:

"Bir Özel Kuvvetler personeli yanıma gelerek 'Tabancamın emniyet mekanizmasıyla ilgili sorun var tabancamı tutar mısın? İşimiz bitince senden alırım. Emniyetine dikkat et.' dedi. Ben de tabancayı aldım. Elim tetiğe gitmeyecek şekilde tutmaya özen gösterdim. Güvenebileceğim bir yere koymaya çalıştım, koyamadım. Elimde kaldı, kaybolur diye de bırakamadım. Silahı kullanmadım, kimseye doğrultmadım."

Mehmet Dişli'nin İstanbul ve Ankara'da aralıklarla 4 yıl emir astsubaylığını yaptığını anlatan Sağlam, sanık Dişli'nin kendisini özel olarak seçmediğini öne sürdü.

"Sicil amirlerimden aldığım emir doğrultusunda terör tehdidi olduğunu duyunca, TSK'nın hiyerarşik yapısına göre hareket ettim." diyen Sağlam, darbeci askerleri nizamiyede karşılayıp komuta katına kadar eşlik ettiği yönündeki savcılık mütalaasını reddettiğini bildirdi.

Genelkurmay güvenlik kamera kayıtlarının suç delili sayılamayacağını savunan Sağlam, tüm kamera görüntülerini reddettiğini söyledi.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 18:45
  1. "Genelkurmay çatı" davası
  2. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi
  3. eski astsubay Suat Sağlam
  4. FETÖ

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