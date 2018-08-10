Darbe sanığı albay, iddiaları böyle çürüttü: Genelkurmay Başkanı da gelse...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, dava dosyasına gelen evrak ve tanık beyanlarına karşı savunma yapan sanık eski albay Muharrem Erdem, darbe girişiminde yer almadığını ileri sürdü.

Önceki savunmalarında FETÖ'cü olamayacağını detaylı bir şekilde açıkladığını ifade eden Erdem, Alevi olduğunu, inancından dolayı geçmişte bu yapıya mensup kişilerin haksız uygulamalarına maruz kaldığını savundu. Erdem, istihbarat sınıfına mensup, üç dil bilen kurmay bir albay olmasına rağmen yurt dışı görevi verilmediğini, kuvvet karargahlarında çalıştırılmadığını söyledi.

Darbe girişimi sırasında illegal bir eylemde bulunmadığını öne süren Erdem, kimseye kanunsuz bir emir vermediğini, aynı şekilde emir de almadığını iddia etti.

'GENELKURMAY BAŞKANI DA GELSE...'

Kendisinden önceki sanıkların acil durumlarda tankların çekici olmadan da şehir içinde paletleri üzerinde intikal edebileceği öne sürdüklerini hatırlatan Erdem, bunun gerçeği yansıtmadığına belirtti. Sanık Erdem, "Genelkurmay Başkanı da gelse o tankları şehir içinde paletleri üzerinde hareket ettiremez. Belki buradakiler kızacak ama bu böyle. Çekici olmadan tanklar dışarı çıkarılamaz." bilgisini verdi.

Darbe girişiminde yer aldığı gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski korgeneral Metin İyidil'in emri üzerine tutuklandığını aktaran Erdem, şöyle devam etti:

"Metin İyidil ile karşılaştığımda, 'Senin yüzünden iki yıldır tutukluyum ve işimden oldum.' diye tepki gösterdim. O da bana bir astsubayın beyanı üzerine albay Sıtkı Çoban'a tutuklanmam için emir verdiğini söyledi. Tutuklanmama neden olacak kadar somut bir delil bulunmamaktır. Gelinen aşamada suçsuz olduğum ortaya çıkmıştır, tahliyemi talep ediyorum."