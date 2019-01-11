Darbe sanığı Akın Öztürk Ankara Adliyesinde
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yönetim kadrosu olan sözde yurtta sulh konseyi üyelerinden eski orgeneral Akın Öztürk, tanık sıfatıyla ifade vermek üzere Ankara Adliyesine getirildi11 Ocak 2019 Cuma 11:29
ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yönetim kadrosu olan sözde yurtta sulh konseyi üyelerinden eski orgeneral Akın Öztürk, tanık sıfatıyla ifade vermek üzere Ankara Adliyesine getirildi.
Genelkurmay çatı davasının sanıklarından Öztürk, tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nden jandarma nezaretinde Ankara Adliyesine sevk edildi.
Talimat bürosunda kimlik tespiti yapılan Öztürk, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Saylam'a ifade verdi.
Öztürk'ün ifadesinin alınmasının, ABD'den FETÖ soruşturmaları kapsamında gelen heyetin ziyaretiyle ilgili olmadığı öğrenildi.
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