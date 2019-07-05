Darbe mağduru Mısırlı iki kız çocuğun dramı yürekleri sızlattı

İSTANBUL (AA) - EKİP - Mısırlı iki kız kardeş Hems (8) ile Heya (6) babaları Hasan el-Kabbani’nin nezaretinde başkent Kahire'deki Ulusal Güvenlik Savcılığı’nın önünde annelerini görebilmek için bekliyor.

Darbe mağduru iki küçük masum yavru, 2015 yılında anneleriyle birlikte babaları Hasan el-Kabbani’yi görmek için yüksek güvenlikli Akrep hapishanesinin önünde bekliyordu. Şimdi ise şartlı tahliye ile serbest bırakılan babalarıyla birlikte Ulusal Güvenlik Savcılığı’nın önünde anneleri Aye Ala'yı görebilmek için bekliyor.

Anneleri Mısır’ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin ölümü nedeniyle taziye ziyaretine gittiğinde, Ulusal Güvenlik polisleri tarafından gözaltına alındı.

Mursi’nin taziyesine giden anne Aye Ala hakkında, “devlet milli güvenliğini” ihlal nedeniyle 4 ayrı davadan soruşturma başlatılması ve bu iki masumun mağduriyeti Mısır sosyal medyasında yürekleri sızlattı.

Babaları ile birlikte annelerinin salıverilmesini bekleyen Hems ve Heya, annelerinin gözaltı süresinin 15 gün daha uzatılacağı haberini alınca boyunları bükük evlerine döndü.

Annelerinin içeride olması minik çocukları üzüyor ve yalnız oldukları hissine kapılıyorlar.

Hakkında hiçbir dava açılmayan gazeteci babaları Hasan el-Kabbani, “yalan haber yaymak suçlamasıyla” polis tarafından gözaltına alınmış ve 3 yıl hapiste tutulmuştu.

Hems ve Heya kardeşlerin dramı sadece sosyal medyada değil, Mısır dışından yayın yapan muhalif televizyon kanallarında da gündem oldu. Mısır dışından yayın yapan Mükemmilin televizyon kanalı bu iki çocuğun 2015 ve 2019 yıllarında önce babaları ve sonra da annelerini beklerken çekilmiş olan fotoğraf karelerini yayınladı.

Baba Hasan el-Kabbani sosyal medya hesabı Facebook’tan yaptığı paylaşımda, “Kızlarım Hems ve Heya 2015’te 'Babam nerede, ne zaman gelecek?' diye annelerine soruyorlardı. Şimdi ise aynı soruları, 'Annem nerede, ne zaman gelecek, neden bize böyle yapıyorlar?' diye bana soruyorlar.” ifadelerini kullandı.

Paylaşımında eşinin Muhammed Mursi’nin öldüğü gün başkent Kahire’nin batısındaki Şeyh Zayid kentinde taziye için gittiğinde gözaltına alındığını anlatan Kabbani, 12 gün eşinden hiçbir haber alamadıklarını ve nerede tutulduğunu dahi bilmediklerini aktardı.

- İki çocuğun mağduriyeti

İki kız çocuğunun mağduriyetine sosyal medyada farklı tepkiler geldi. Gazeteciler Sendikası Özgürlük Komisyonu eski üyesi Halid el-Belşi, “Üç yıl boyunca babalarını bekleyen masum yavrular şimdi ise annelerini bekliyor. Faturayı çocuklar ödüyor. Çok yazık!” ifadelerini kullandı.

Mısırlı akademisyen Ala Hüsnü Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, “Ey Hems ve Heya, bu acı günler yarın birer hatıra olur. Zor geçen yarınınız dünden ve kahreden bugünden dahi iyi olacaktır, üzülmeyin.” dedi.

Mısırlı gazeteci Amr Bedr ise, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Mısırlı gazeteciler ve Gazeteciler Sendikası olarak, hapiste olduğu sürece hep Hasan el-Kabbani’nin yanında yer aldıklarını, gazeteci eşi Aye’nin gözaltına alınmasından sonraki süreçte de kendilerine desteklerini sürdüreceklerini yazdı.

Mısır yönetimi Muhammed Mursi’nin devrildiği 3 Temmuz 2013 tarihinden bu yana muhalif olarak gördüğü gazeteci, akademisyen ve iş adamlarını gözaltına alarak uzun süre hapishanede tutabiliyor.