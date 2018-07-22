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CHP'nin darbelerdeki rolü: Vekiller asker üniformasını giyip...

Gazeteci İdris Kardaş, katıldığı TV programında CHP'nin darbelerdeki rolünü anlattı. Kardaş, "27 Mayıs'ta Demokrat Partili vekiller Yassıada'ya götürülürken, CHP'nin asker kökenli milletvekilleri askeri kıyafetlerini giyip Demokrat Parti vekillere yapılanları izlediler. " dedi.

22 Temmuz 2018 Pazar 14:25
CHP'nin darbelerdeki rolü: Vekiller asker üniformasını giyip...

Sabah yazarı İdris Kardaş, Habertürk Televizyonu'nda katıldığı "Gerçek Fikri ne?" adlı programda CHP'nin darbelerdeki rolünü anlattı.

Kardaş, 27 Mayıs darbesinde İnönü ve CHP'liler ordunun bu darbesine karşı hiçbir şey yapmadığını belirterek, “27 Mayıs'ta Demokrat Partili vekiller Yassıada'ya götürülürken, CHP'nin asker kökenli milletvekilleri askeri kıyafetlerini giyip Demokrat Parti vekillere yapılanları izlediler.” dedi.

Kardaş, 12 Mart muhtırasına da CHP'lilerin önce alkış tuttuğunu, darbenin kendi cuntalarınca yapılmadığının anlaşılması üzerine karşı çıktıklarını da ifade ederek, “12 Mart muhtırasını bütün sol ayakta alkışladı, kendi cuntaları olmadığını anlayınca karşı çıktılar. “ ifadesini kullandı. 

12 Eylül darbesini yapanların hem solcuları, hem sağcıları hapse attığını belirten Kardaş, 28 Şubat'ta yine dindarların hedef alındığını ifade ederek CHP'nin yine bu darbenin yanında yer aldığını söyledi. 

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 14:25
  1. CHP
  2. İdris Kardaş

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  • Yusuf canYusuf can27 dk önce
    Sol mu bu memleketin yuz karalar onlar,baska memlekette bu yaptikkarinin binde birini yapsalar leslerini bulamsxlar chp ye gelince bu milktei yuzde sekseni sevmez bu fin dusmsnlarini siitin srne iktidar olamiyacaklar
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